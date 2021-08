El castillo de Argüeso acoge el 3 y 4 de septiembre el festival 'Cielos'

Aúna música, documentales, exposición y poesía

La Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de Cantabria celebrará el 3 y 4 de septiembre la primera edición del festival 'Cielos', una iniciativa cultural que tendrá lugar en el castillo de Argüeso, en la Hermandad de Campoo de Suso, y que combinará conciertos, documentales, exposiciones, gastronomía y poesía.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente, Pablo Zuloaga, durante la visita realizada esta mañana al municipio, donde ha señalado que el certamen se enmarca dentro de las propuestas culturales desarrolladas por el Gobierno regional para dinamizar sectores como el turismo, la hostelería y el comercio en diversas zonas de la comunidad.

Se trata, ha dicho, de un proyecto "único" e "irrepetible", un festival "diferente", que aúna "una localización emblemática con la participación de grandes artistas".

Por su parte, Javier Palacios, miembro de la organización de este evento, ha comentado que se trata de un festival "especial" por su ubicación en un lugar "mágico" como el castillo de Argüeso y por el "importante cartel de artistas".

Entre ellos, ha citado a Sebastián Plano, recientemente nominado a los premios Grammy, y Neil Halstead, líder de la banda británica Slowdive. Y entre las propuestas locales se ha referido a La Emboscada, y a nivel nacional se contará con la participación de Elle Belga y Joanna Serrat.

Con motivo del festival, el viernes 3 de septiembre se proyectará el documental 'Shut up and play the piano' y el sábado 4 'Imagine waking up tomorrow and all music has disaappeared'.

Además, está prevista la exposición de fotografía 'Estrellas', de Alex Rodríguez Cruz, compuesta por 25 imágenes que inmortalizan la visión y el movimiento sobre el escenario de artistas de rock and roll.

El precio de las entradas es de 25 euros para cada una de las dos jornadas y pueden adquirirse a través de la web www.esenciales.tv .

NUEVA ZONA LÚDICO DEPORTIVA

Acompañado por el alcalde pedáneo de Argüeso, Francisco Salces, el vicepresidente también ha visitado la nueva zona lúdico deportiva instalada en esta localidad, que ha contado con una inversión de la Dirección General de Deportes que ronda los 17.500 euros.

La construcción de este nuevo parque infantil ha permitido que niños, tanto de esta localidad como de otros lugares que se acerquen a conocer el castillo, dispongan de un punto de encuentro y ocio "seguro y saludable".