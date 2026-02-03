El catálogo de 'Cantabria en corto 2025' se proyecta esta semana en 26 puntos de la región

Archivo - Imagen de la presentación de ‘Cantabria en corto 2025’ . Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La oficina del cine de la Consejería de Cultura, la Cantabria Film Commission, proyectará esta semana el catálogo de 'Cantabria en corto 2025' en los 26 municipios y localidades que forman parte este curso de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus.

Las sesiones previstas incluyen el visionado de una selección de títulos realizada por un jurado de expertos y a los que Cantabria Film Commission premia con su distribución por festivales nacionales e internacionales.

Los trabajos que se podrán ver son 'Sólo los muertos se quedan', producido por Sincio de pelis; 'Relato del niño que estuvo allí' de Sergio Ruiz; 'Solo es cuestión de tiempo' de Carlos Martínez; 'Una playa', producido por Diego Aramburu; y 'Wounded Light' (Luz Herida) de Abril Catalina.

Además, esta programación contempla cuatro sesiones especiales en Laredo, Torrelavega, Camargo y Solares, que contará con la presentación y coloquio a cargo de los realizadores y productores de los cortometrajes, además del director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid. Tendrán lugar desde este martes hasta el próximo domingo.

La primera será en el centro cultural Doctor Velasco de Laredo este martes, a las 19.00 horas, en la que participará el director Nacho Solana, con el corto 'Sólo los muertos se quedan'.

El jueves, 5 de febrero, será el turno de Carlos Martínez, director de 'Sólo es cuestión de tiempo', a las 20.00 horas, en la Casa de Cultura de Torrelavega.

Ya el viernes, día 6, el centro cultural La Vidriera de Camargo acogerá a las 20.00 horas a Sergio Ruiz, director de 'Relato del niño que estuvo allí'.

Para finalizar, el domingo 8, a las 19.30h horas, en el centro cultural Ramón Pelayo de Solares, participará Diego Aramburu, productor de 'Una playa'.