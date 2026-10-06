Un centenar de personas con discapacidad participa en Loredo en el Festival de Parasurf Fundación También-Plea - GOBIERNO DE CANTABRIA
SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
Cerca de un centenar de personas con discapacidad ha participado este fin de semana en Loredo (Ribamontán al Mar) en el Festival de Parasurf Fundación También-Plea, donde se han llevado a cabo distintas actividades deportivas adaptadas.
La Consejería de Deporte, que ha mostrado este martes su apoyo a la celebración del evento, ha explicado que han sido tres jornadas de surf adaptado, convivencia y aprendizaje entre participantes, familias, voluntariado, estudiantes y profesionales.
"Un festival donde el parasurf ha trascendido lo deportivo para convertirse en una herramienta real de inclusión, autonomía y superación", ha destacado el departamento de José Luis Martínez Abad.
El encuentro ha contado con apoyo del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar, Reale Foundation, la Junta Vecinal de Loredo, la Federación Cántabra de Surf, Diario Montañés y la comunidad educativa local.