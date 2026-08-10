El CEO de Buendía Estudios protagonizará el 49º Diálogo de Cine y Producción

El director general de Buendía Estudios, Ignacio Corrales - ATRESMEDIA

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cantabria Film Commission ha abierto este lunes la inscripción gratuita para el 49º Diálogo de Cine y Producción (DCP) que contará con la participación del director general de Buendía Estudios, Ignacio Corrales, que hablará sobre su trayectoria en la producción y responderá preguntas del público. La inscripción se puede realizar en filmotecacantabria.es/es/dcp49/ .

Bajo el título 'Impulsando el talento español en todo el mundo', el DCP49 tendrá lugar el miércoles 26 de agosto en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, ha informado la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte.

Además, para ponerle al tanto del cine que está surgiendo en Cantabria, mantendrá una serie de encuentros 'one to one', en los que conocerá algunos de los proyectos en desarrollo (largometrajes, documentales o series).

Para participar en ellos es imprescindible que figure en dirección, guion o producción alguna persona nacida o residente en Cantabria, lo que debe acreditarse con el DNI o certificado de empadronamiento.

La inscripción se realiza en el mail cantabria.film@srecd.es antes de las 13.00 horas del martes 18 de agosto, adjuntando el dosier del proyecto con el que se quiere participar, junto a la documentación que acredite haber nacido o residir en Cantabria.

La selección será notificada por correo electrónico con la hora concreta del encuentro con Ignacio Corrales, que tendrá lugar en la sede de la Filmoteca Mario Camus en la tarde del 26 de agosto.

La charla tendrá el objetivo de "poner la experiencia de este cántabro, uno de los productores más importantes del panorama audiovisual español, al servicio de los asistentes", ha explicado el director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, quien ha afirmado que "es un doble orgullo reconocer su figura y que venga a compartir sus conocimientos con el sector audiovisual cántabro".

PERFIL

Ignacio Corrales es el director general de Buendía Estudios, uno de los principales estudios de producción audiovisual en España, especializado en la creación, desarrollo y producción de contenidos de ficción y entretenimiento para plataformas y cadenas nacionales e internacionales.

Desde su fundación en 2020, lidera la estrategia y el crecimiento de la compañía, impulsando producciones como 'La cocinera de Castamar', 'Poquita fe', 'G.E.O. Más allá del límite', 'La Unidad Kabul', 'La templanza', 'Física o Química: la nueva generación', 'Marbella' y 'Las hijas de la criada', entre otras.

Actualmente, desarrolla nuevos proyectos como 'Iruña 97' y la superproducción 'Sira', consolidando una estrategia basada en la creatividad, la innovación y la colaboración con los principales operadores del mercado.

Además, ha promovido la expansión de la compañía con la creación de Buendía Estudios Canarias y Buendía Estudios Bizkaia, reforzando su capacidad de producción y su presencia en nuevos hubs audiovisuales.

Con una amplia trayectoria en la industria audiovisual, Corrales ha sido director general de Atresmedia Studios y director de TVE. Previamente ocupó puestos de dirección en Sogetel, fue consejero delegado de Aurum Producciones y Multipark y presidente ejecutivo de Vértice 360, desarrollando una experiencia en la gestión de empresas audiovisuales, la producción y la distribución de contenidos.