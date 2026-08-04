El claustro de la Catedral abre este martes la sección Marcos Históricos del FIS

Archivo - Francesca Dego y Alessandro Taverna - FIS - Archivo

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 75ª edición del Festival Internacional de Santander (FIS) inaugura este martes 4 de agosto la sección Marcos Históricos, con un concierto que tendrá lugar en el claustro de la Catedral de Santander a las 21.00 horas.

Los protagonistas serán la violinista Francesca Dego, el clarinetista Alessandro Carbonare y el pianista Alessandro Taverna, que interpretarán un repertorio compuesto por obras de Gian Carlo Menotti ('Trío para violín, clarinete y piano'), Ígor Stravinski (la suite 'L'histoire du soldat'), George Gershwin y Robert Russel Bennet ('Baladas de Porgy and Bess') y Béla Bartok ('Contrastes, para violín, clarinete y piano').

La reunión de estos solistas para interpretar música de cámara añade un especial valor a su presencia en el Festival, con un programa que plantea un diálogo sobre la música del siglo XX, a través del trío de violín, clarinete y piano.

"Estas obras exigirán a los intérpretes un virtuosismo absoluto y un entendimiento profundo del swing y la ironía que esconden estas partituras, para conformar un programa con verdadero músculo intelectual", ha explicado el FIS en un comunicado.

Las localidades de venta anticipada están agotadas, pero a las 11.00 horas se habilitarán, de forma simultánea a través de todos los canales (taquillas, online y telefónico) las entradas, al precio de 15 euros.

ARTISTAS

La violinista ítalo-estadounidense Francesca Dego, que toca un violín Antonio Stradivari, cedido en préstamo por J & A Beare, es reconocida internacionalmente por la profundidad de sus interpretaciones y su impecable técnica.

Ha actuado con algunas de las principales orquestas del mundo, entre ellas la Dallas Symphony Orchestra, la London Philharmonic Orchestra y la Tokyo Metropolitan Symphony, colaborando con directores como Fabio Luisi, Philippe Herreweghe y Andrés Orozco-Estrada.

Por su lado, Alessandro Carbonare es Primer Clarinete de la Orquesta de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Durante 15 años ocupó el cargo de Primer Clarinete de la Orchestre National de France y, además, ha colaborado con la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Nueva York.

Ha sido ganador de importantes concursos internacionales y cuenta con dos grabaciones galardonadas con el Diapason d'Or. Profesor invitado en la Juilliard School de Nueva York y en el Royal College of Music de Londres, ha formado parte de los jurados de los más prestigiosos concursos internacionales de clarinete.

Por su parte, el pianista Alessandro Taverna alcanzó proyección internacional en el Concurso Internacional de Piano de Leeds en 2009, cuando The Independent describió su interpretación del primer concierto para piano de Chopin como "minutos impecables de poesía".

Desde entonces ha actuado en las principales salas del mundo, entre ellas el Teatro alla Scala de Milán, el Lincoln Center de Nueva York y el Suntory Hall de Tokio. Galardonado en importantes concursos de piano, como los de Leeds, Londres, Hamamatsu y el Busoni de Bolzano, en 2012 recibió el Premio del Presidente de la República Italiana.

PROPUESTA FAMILIAR

También este martes 4, el FIS abrirá la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria al público familiar con la propuesta 'Te cuento una ópera: La flauta mágica', a cargo del profesor y divulgador musical Gustavo Moral.

Moral (junto a su inseparable 'Evaristo'), el tenor Daniel Domínguez -que interpreta al personaje de Manostatos en la ópera y aquí será Tamino-, las sopranos Marta Heras y Ariadna Martínez, María Castillo y la pianista Elena Ramos darán vida a la obra maestra de Mozart, 'La flauta mágica'.

Con una duración aproximada de 60 minutos, el espectáculo se celebrará a las 19.00 horas, con entradas aún a la venta a un precio único de 10 euros.