Cultura inaugura este martes la exposición sobre la obra fotográfica de Miguel Rojo Borbolla sobre Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura inaugura este martes 16 la exposición 'Miguel Rojo Borbolla. Otra mirada a Santander (1904-1920)' comisariada por la Fundación Comillas. La muestra se podrá visitar en la Sala Piti Cantalapiedra de la Biblioteca Central de Cantabria hasta el 26 de julio.

El fondo fotográfico de Miguel Rojo Borbolla (Madrid, 1874 - Puertas de Cabrales, 1930), gestionado y conservado en el Museo del Pueblo de Asturias y que se expone por primera vez en Cantabria, constituye mucho más que la obra de un fotógrafo aficionado de posición acomodada, ha explicado el Gobierno, para indicar que sus imágenes representan "un valioso testimonio" de cómo era la vida en el Santander de principios del siglo XX: sus calles, sus paisajes y, sobre todo, sus gentes.

La muestra estará abierta al público durante las próximas semanas, ofreciendo una oportunidad única para redescubrir la ciudad y su memoria colectiva a través de una selección cuidadosamente comisariada de imágenes históricas.

La comisaria de la exposición y directora académica del CIESE-Fundación Comillas, Celestina Losada, ha explicado que su obra ofrece "una mirada única sobre la vida de la burguesía santanderina de la época y se convierte en un reflejo visual de la memoria colectiva de Cantabria".

De las 2.105 imágenes que integran este legado fotográfico, 817 pertenecen a Santander. En ellas se recogen escenas, arquitecturas, paisajes, ambientes y rincones de la ciudad que evidencian la modernización y los cambios del entramado urbano y de la sociedad desde esos primeros años del siglo XX y a lo largo de las dos primeras décadas, así como una decena de imágenes de otras localidades cántabras.

La exposición incluye también numerosos autorretratos, una de las dos cámaras fotográficas que Rojo Borbolla utilizó entre 1904 y 1930, además de su libreta de campo, su colección personal de tarjetas postales y varias fotografías familiares conservadas en el archivo familiar de Puertas de Cabrales.

Todo este material permite redescubrir la figura de un fotógrafo aficionado profundamente vinculado a Santander, ciudad en la que residió durante casi dos décadas y que marcó buena parte de su trayectoria vital y artística.

Miguel Rojo Borbolla se inicia en el arte de la fotografía a su llegada a Santander en 1904 y no la abandonará hasta que deje su residencia en la ciudad, en 1920.

La actividad ha sido patrocinada por la Consejería de Cultura, con la colaboración del Museo del Pueblo de Asturias.