Cultura inaugura este miércoles la muestra 'Francisco Santamatilde (1926-2012) un fotógrafo único'

Santamatilde. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte inaugurará este miércoles 5 de agosto, en la Biblioteca Central de Cantabria, la exposición 'Francisco Santamatilde (1926-2012) un fotógrafo único', que podrá visitarse hasta el 3 de septiembre.

La muestra, que conmemora el centenario de su nacimiento, ha sido comisariada por Raúl Reyes y cuenta con la coordinación de Ana Santamatilde, hija del fotógrafo, ofrece un recorrido por la vida, obra y legado del reconocido fotógrafo, autor de obras clave sobre la conservación de las pinturas de Altamira y el patrimonio de Cantabria.

Cinco son los pilares principales sobre los que se vertebra la exposición, coincidentes con los ejes centrales en los que Santamatilde basó su producción fotográfica.

El primero de ellos se titula 'Diario íntimo', una selección de sus fotografías más íntimas, hasta ahora nunca expuestas, que se acompañan con documentación personal sobre la vida del fotógrafo y su familia, así como algunas de sus muchas fotografías premiadas.

Otros apartados son 'Los retratos de Santamatilde', donde se muestra una selección de imágenes de distintos personajes; y 'Santillana del Mar, lugar digno para el asombro', que muestra el trabajo publicado en el libro del mismo título.

También 'El fotógrafo que salvó Altamira' recoge su labor documental sobre las pinturas de la cueva de Altamira. Y es que el fotógrafo encabezó en 1975 la advertencia pública sobre el grave deterioro que sufría la Sala de los Polícromos. Aunque en principio su denuncia no obtuvo respuesta, su lucha generó un gran debate público que culminó en el cierre de la cueva en 1977 y en la posterior restricción de visitas para proteger las pinturas.

Finalmente, 'Un canto a los valores de Cantabria' muestra el libro 'Santander', en el que Santamatilde ofrece su visión artística sobre el entorno natural y la actividad humana, cultural, histórica y económica de 'La Montaña'.