Cultura organiza un taller dedicado a la medicina y la cosmética ancestral en el MUPAC

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SANTANDER, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado un taller dedicado a la medicina y la cosmética ancestral en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, que se celebrará este sábado 18 y domingo 19 de abril, destinado a niños mayores de ocho años.

El Gobierno ha informado que en este taller los participantes aprenderán cómo las antiguas culturas utilizaban hierbas, flores y minerales para elaborar remedios y productos naturales.

Se experimentará con ingredientes auténticos y técnicas tradicionales para crear pócimas y ungüentos siguiendo recetas inspiradas en la sabiduría de los antepasados.

Al finalizar, se podrán llevar sus creaciones a casa junto con un pequeño recetario personalizado listo para compartir o usar.

El taller se llevará a cabo los días sábado 18 (niños) y domingo 19 (adultos) de abril, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas. El aforo es limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa al teléfono 942 209 922 desde el martes 14. La actividad es totalmente gratuita.