El Encuentro acoge hoy el estreno mundial de 'Campanes al Vespre' de Colomina, encargado por Paloma O'Shea

Archivo - El Encuentro llega este lunes a cuatro escenarios de Santander y Cigüenza - ENCUENTRO MÚSICA Y ACADEMIA - Archivo

SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXV edición del Encuentro de Música y Academia de Santander acoge este lunes 20 de julio el estreno mundial 'Campanes al Vespre (2026)', una obra del compositor Óscar Colomina i Bosch --también decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía--, que ha surgido de un encargo directo de la presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea.

Tendrá lugar a las 21.00 horas en el Centro Botín, durante el 'Homenaje a György Kurtág en su 100 cumpleaños', en el que también se interpretarán piezas del propio Kurtág, Franz Schubert y György Ligeti. Asimismo, contará con una introducción de los codirectores artísticos del Encuentro y de Colomina, que presentarán la figura de Kurtág y su vinculación con el resto de compositores del programa.

El bloque musical se iniciará con 'Ständchen' (Serenata), perteneciente al ciclo 'Schwanengesang (El canto del cisne) D 957' de Franz Schubert (1797-1828) en el arreglo de Theobald Böhm para flauta y piano, interpretada por Margherita Brodski (flauta) y Felix Kehr (piano).

A continuación llegará el estreno mundial de 'Campanes al Vespre' (2026), seguida de 'Platja i nit. Albà' extraída de 'Imatges' (Colomina i Bosch, 2021), ambas interpretadas por el pianista alemán Felix Kehr.

El tributo a Kurtág continuará con una selección de 'Signs', 'Games and Messages' (incluyendo Message-consolation à Christian Sutter, Az hit..., Népdalféle, Balatonboglári emlék 5/8-ban y Schatten), defendida por Izumi Hagiwara (violonchelo).

Seguidamente, Felix Kehr (piano I) y el profesor invitado Péter Nagy (piano II) se unirán a cuatro manos para interpretar las transcripciones realizadas por Kurtág sobre la cantata 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106' y el preludio coral 'Alle Menschen müssen sterben BWV 643' de J.S. Bach, completando el bloque con 'Dühös korál' (Coral furioso) y 'Od-kanon' (Fog Canon) del libro IV de sus 'Játékok' (Juegos).

El final unirá a Hobin Yi (violín), Izumi Hagiwara (violonchelo) y Nicolás Flores (piano) en la obra 'Varga Bálint Ligaturája' (La ligadura de Bálint Varga) de Kurtág, para concluir la noche con 'Gute Nacht', pieza de 'Winterreise D 911 op. 89' de Schubert en el arreglo de Theobald Böhm para flauta y piano interpretada por Margherita Brodski y Felix Kehr; y con la obra 'Cinco piezas para piano a cuatro manos' de György Ligeti (1923-2006) junto a Nicolás Flores y Péter Nagy.