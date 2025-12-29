La Filmoteca abre 2026 con la trilogía original de 'La guerra de las galaxias'

Archivo - Fachada de la Filmoteca de Cantabria.-ARCHIVO - MIGUEL ANGEL DE ARRIBA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus abrirá 2026 con la proyección de la trilogía original de 'La guerra de las galaxias', que coincide con el 50 aniversario del rodaje de la primera entrega de la saga, retitulada 'Episodio IV: una nueva esperanza'.

Para celebrar la llegada del año nuevo con sus usuarios, el centro ha programado dos proyecciones de cada una de las películas de la trilogía en dos tandas en días consecutivos.

Así, 'La guerra de las galaxias' se verá el 2 y el 7 de enero; 'El Imperio contraataca' los días 3 y 8, y 'El retorno del Jedi', el 4 y el 9 de enero. Los pases serán a las 20.00 horas con entrada gratuita que debe recogerse en taquilla.

También, con entrada libre, se proyectará dentro del ciclo Filmoteca Junior las cuatro entregas de la saga 'Shrek', que comenzará este domingo 3.

Además, en este nuevo año la sala de la calle Bonifaz recupera en enero su ciclo 'AntiÓscar', dedicado a filmes "notables" que fueron "ninguneados" por los premios de la Academia de Hollywood.

La primera tanda de películas de este ciclo, que continuará en los próximos meses, está formada por 'Memento' de Christopher Nolan, 'Rebelde sin causa' de Nicholas Ray y 'Puro vicio' de Paul Thomas Anderson.

Asimismo, la Filmoteca recupera en vísperas de que se anuncien las nominaciones a los Óscar 'Los pecadores' de Ryan Coogler, que se ha programado los días 25 y 29 de enero.

JARMUSCH, DE LA IGLESIA Y NEWMAN

Igualmente, dedicará en enero tres monográficos a los cineastas Jim Jarmusch, Eloy De la Iglesia y Paul Newman.

En el caso de Jarmusch, es el inicio de un ciclo más amplio que recorrerá buena parte de su filmografía y culminará con la proyección de su último filme, 'Father mother sister brother'.

En enero se proyectarán tres películas de su primera etapa como director que son 'Extraños en el paraíso', 'Permanent vacation' y 'Down by law (Bajo el peso de la ley)'.

Por otra parte, organizado por CineInfinito, se presenta en Bonifaz el ciclo 'Paul Newman: al otro lado de la cámara', que incluye cuatro títulos dirigidos por el mítico actor: 'Raquel, Raquel', 'Casta invencible', 'El efecto de los rayos gamma sobre las mariposas' y 'Harry e hijo'.

Mientras, la obra de Eloy de la Iglesia, de cuyo fallecimiento se cumplirán 20 años en marzo, se reivindica a través de 'El pico', una de sus películas más relevantes, y del documental 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine'.

Por último, la programación de enero se completa con las colaboraciones habituales con colectivos como la Alianza Francesa y La Llave Azul, así como con el inicio de un nuevo ciclo dedicado al cine portugués y desarrollado en colaboración con la Cinemateca Portuguesa.

La primera película de este monográfico es 'Fado, historia de una cantadeira', de Perdigão Queiroga, que se podrá ver el 7 de enero.

En colaboración con la Alianza Francesa y dentro del ciclo 'Rendez-vous Cine', se proyectará los días 14 y 18 de enero 'Adieu à la nuit', de André Téchiné.

Y La Llave Azul lleva a la Filmoteca un programa doble con sendos documentales dirigidos por Javier Horcajada, que son 'From my cold dead hands' y 'Capitolio vs. Capitolio' y que se centran en la proliferación de armas en Estados Unidos.

Completa la programación la proyección del documental 'África en cinecicleta', que narra la aventura de Carmelo López e Isabel Segura que durante más de dos años recorrieron el continente en bicicleta proyectando películas mediante un sistema que se accionaba gracias al pedaleo de los espectadores y que les permitió organizar sesiones incluso en lugares en los que no había electricidad.