El FIS arranca su 75 edición con 'La flauta mágica' de Mozart y lleno total en el Palacio de Festivales

Autoridades en el arranque de la 75 edición del FIS - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 75 edición del Festival Internacional de Santander (FIS) ha arrancado en la tarde noche de este lunes con la interpretación de la ópera de Mozart 'La flauta mágica', bajo la dirección musical de David Afkham y la dirección escénica de Rolando Villazón, en el Palacio de Festivales que ha registrado un lleno total para el estreno del evento.

A la inauguración ha asistido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha querido mostrar de nuevo su apoyo a una cita que "proyecta" la imagen de la comunidad a nivel internacional, que genera "un gran prestigio" para la región y que es "una de las puntas de lanza de la apuesta del Gobierno por un turismo cultural de calidad".

La Sala Argenta ha acogido esta producción que debutó en enero en la Semana Mozart de Salzburgo y que ahora llega a Cantabria en dos sesiones: la de este martes y la del miércoles, 5 de agosto.

El reparto reúne a destacados nombres de la lírica internacional como el tenor mexicano Javier Camarena, que asume el papel de Tamino, y las sopranos estadounidense Emily Pogorelc, que interpreta a Pamina, y Kathryn Lewek, en el papel de la Reina de la Noche.

'La flauta mágica', que supone el regreso de la ópera al FIS tras 17 años de ausencia, cuenta también con la participación de la Orquesta Sinfónica Freixenet y de la Academia Vocal de Cantabria.

También han asistido a la inauguración los consejeros de Cultura, Luis Martínez Abad; de Presidencia, Isabel Urrutia, y de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; así como la presidenta del Parlamento, María José Revuelta; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández; el director artístico del festival, Cosme Marina; la presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma ÓShea, y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, entre otras autoridades y personalidades de la cultura de comunidad.