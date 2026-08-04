El FIS lleva Marcos Históricos a Caballerizas y cinco nuevos municipios esta semana - FIS

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección Marcos Históricos del 75º Festival Internacional de Santander (FIS) llega esta semana al patio de Caballerizas de la Península de la Magdalena, Castro Urdiales, Miera, Santillana del Mar, Somo-Loredo (Ribamontán al Mar) y Argüeso (Hermandad de Campoo de Suso).

La Real Cámara (Emilio Moreno, violín; Marc de la Linde, viola de gamba; y Eduard Martínez, clavecín) estará este miércoles, 5 de agosto, en la Iglesia de Santa María de la Asunción de Castro Urdiales, a las 21.00 horas, para presentar música española de la primera mitad del siglo XVII con el programa 'Enrique Botelero/Henry Butler, músico inglés al servicio de la corte española'.

El eje central es la figura de Henry Butler, compositor y virtuoso de las cuerdas inglés que, debido a los conflictos religiosos en su país de origen, buscó refugio en Madrid, donde llegó a integrarse en la corte del rey Felipe IV. Así, ofrecerá composiciones influidas por la monarquía hispánica de la época, que muestran los puentes entre las escuelas musicales inglesa, italiana y española del primer Barroco.

Por otro lado, el FIS ha organizado este jueves, 6 de agosto, a las 20.30 horas, en el Patio de Caballerizas de la Península de la Magdalena (Santander) y en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), un espectáculo gratuito que reproduce la conferencia de Lorca 'Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre', celebrada en 1933.

Bajo la dirección de escena de Nacho García, el actor Raúl Peña (Lorca), el contratenor Christian Borrelli (Federico) y la pianista Cristina Presmanes (García) interpretarán 'Canciones Españolas Antiguas'.

El programa 'Amor Místico', que reúne a La Ritirata con la actriz Manuela Velasco, llegará este jueves 6 a la Iglesia de Santa María de la Asunción (Miera), a las 20.00 horas; y este viernes 7 a la Colegiata de Santa Juliana de Santillana del Mar al día siguiente, a las 21.30 horas

Cuenta con un programa de música barroca y recitación poética, dirigido por el violonchelista Josetxu Obregón, que combina la voz de la mezzosoprano Beatriz Oleaga y la interpretación dramática de Velasco con textos de místicos y poetas españoles de los siglos XVI y XVII, con Daniel Oyarzábal al órgano positivo.

LAÚD

Para concluir la programación semanal, los protagonistas serán los hermanos Pablo y Daniel Zapico este sábado 8 de agosto, a las 20.30 horas, en el Santuario de Nuestra Señora de Latas de Somo-Loredo, y este domingo 9, a las 20.00 horas, en el Castillo de San Vicente de Argüeso.

Presentarán una propuesta que incluye, de manera inédita y como estreno en tiempos modernos, sonatas del boloñés Filippo Dalla Casa y el siciliano Antonino Reggio. Estos laudistas son autores de las dos últimas fuentes conocidas de música para archilaúd, instrumento que, junto con la tiorba, tuvo su apogeo en el Barroco.

Filippo Dalla Casa (1737-después de 1811) fue profesor de pintura e intérprete aficionado del archilaúd y la tiorba. Su música proviene de su manuscrito de Bolonia (1759/1760), una compilación de la música que le gustaba interpretar. Tras el álbum The Filippo Dalla Casa Collection (Winter&Winter 2020), el repertorio de archilaúd moría con esta fuente.

En cuanto a las sonatas inéditas del sacerdote Antonino Reggio, ahora se convierten en la última obra conocida de música para laúd. Reggio (Sicilia, 1725-Roma, 1780) atravesaba España cada dos semanas debido a su ajetreado trabajo como mensajero de la nunciatura apostólica entre Roma y Lisboa.

La obra de ambos laudistas tiene un pie en el Clasicismo y está plagada de armonías sencillas, de cromatismos melódicos y de mucha fluidez y lirismo. Son sonatas privadas que pretenden satisfacer y deleitar el propio gusto musical.

Por otra parte, la programación continúa en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, con la segunda función de 'La flauta mágica', de W. A. Mozart, cuya venta anticipada ya está agotada. No obstante, a las 11.00 horas salen a la venta tanto en la taquilla como a través de la página web www.festivalsantander.com .