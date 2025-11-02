Fundación Camino Lebaniego impulsa en Toulouse nuevas acciones para la valorización de los Caminos de Santiago

Los participantes durante su estancia de cooperación en Toulouse - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Fundación Camino Lebaniego han liderado en Toulouse (Francia) el proyecto europeo ULTREIA SUDOE, una iniciativa cofinanciada por el programa Interreg SUDOE que tiene como objetivo impulsar la cooperación transnacional y la reactivación del turismo de interior en los territorios rurales vinculados a los Caminos de Santiago.

El proyecto cuenta con el respaldo y la experiencia de entidades españolas como la Asociación de Municipios del Camino de Santiago Francés (AMCS), Amica, el equipo de Cultura, Patrimonio y Paisaje del Gobierno de Cantabria, y la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.

También forman parte socios portugueses como el municipio de Vila Pouca de Aguiar y la Universidade NOVA de Lisboa, así como representantes franceses de la Agence Française des Chemins de Compostelle.

Durante dos jornadas de trabajo técnico y actividades de intercambio, las entidades participantes han compartido avances y propuestas en el marco de esta iniciativa, ha informado el Gobierno.

De esta manera, se han presentado diversos informes, entre ellos los relativos a accesibilidad e inclusividad, y se ha avanzado en la planificación de nuevas jornadas tecnológicas internacionales previstas para el próximo año.

En paralelo, se ha iniciado el desarrollo de HUBs territoriales, concebidos como espacios de innovación y participación ciudadana, que ya han comenzado a implantarse en las localidades de Potes, Belorado, Eauze, O Cebreiro y Vila Pouca de Aguiar.

Asimismo, se ha confirmado que continúan los avances para poner en marcha las Paradas en el Camino, ubicadas en San Vicente de la Barquera, Belorado, Eauze, O Cebreiro y Vila Pouca de Aguiar.

Estos espacios, tanto físicos como virtuales, permitirán a los visitantes degustar, adquirir y enviar productos típicos, además de ofrecer información cultural, turística, ambiental y de ocio, contribuyendo así a dinamizar el territorio y enriquecer la experiencia del peregrino.

También han realizado una visita técnica al Camino de Santiago, entre las localidades de Sainte-Juliette y Lauzerte.

Los socios del proyecto han recorrido a pie este tramo emblemático con el propósito de analizar in situ los recursos patrimoniales, naturales y turísticos vinculados al itinerario jacobeo.

Esta actividad ha permitido evaluar directamente aspectos clave para la implementación de acciones piloto en el marco del proyecto ULTREIA SUDOE, reforzando el enfoque territorial y la cooperación transnacional en torno a los Caminos de Santiago.

Además, un grupo de personas con discapacidad, junto con profesionales de Amica, Fundación Camino Lebaniego y COCEMFE Cantabria, ha trabajado en el cuarto análisis de accesibilidad e inclusividad del proyecto, centrado esta vez en el entorno de Eauze.

El encuentro ha concluido con la planificación de los próximos hitos, entre ellos el Seminario Internacional 2026, acciones formativas sobre inclusividad, y la próxima reunión de socios, que tendrá lugar en Galicia.

ULTREIA SUDOE

El proyecto ULTREIA SUDOE busca fortalecer la cooperación entre territorios del suroeste europeo para mejorar la gestión, promoción y sostenibilidad de los Caminos de Santiago, considerados patrimonio mundial y eje vertebrador de desarrollo local.

El proyecto inició su andadura en 2024 y se prolongará hasta finales de 2026. Todas las acciones se realizan desde el respeto, la consciencia, la autenticidad, la sostenibilidad y el compromiso con los valores del Camino.

De este modo, se espera lograr territorios rurales más activos, dinámicos y resilientes, con mayores posibilidades de emprendimiento a través de los recursos locales y aprovechando la proyección internacional de los Caminos a Santiago.

ULTREIA-SUDOE cuenta con un presupuesto total de 1.407.300 euros, de los cuales el programa Interreg SUDOE, aporta un 75%.