Fundación Comillas celebra el 140 aniversario de Jesús Cancio con una conferencia y un concierto con sus poemas

Archivo - Seminario Mayor de Comillas - FUNDACIÓN COMILLAS - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Comillas ha organizado una jornada de homenaje en torno a la figura del poeta comillano Jesús Cancio, conocido como el 'poeta del mar', que se celebrará el próximo miércoles, 10 de diciembre, e incluirá una conferencia y un concierto de Navidad que incluirá varios poemas musicados del autor.

La actividad comenzará a las 16.00 horas, en el Seminario Mayor, con la conferencia 'Jesús Cancio, la mar como metáfora', que impartirá la periodista y escritora Rosa Pereda, quien conoció personalmente al autor.

Posteriormente, a las 18.00 horas dará comienzo en la Iglesia del Seminario Mayor el concierto de Navidad, que estará protagonizado por la coral Voces Cántabras, de Cabezón de la Sal, y la coral Brumas Norteñas de Comillas.

Tanto el concierto como la conferencia son gratuitos y están abiertos al público hasta completar aforo.

El director de la Fundación Comillas, Dámaso López García, ha señalado que "para una institución educativa, recordar a Jesús Cancio es una obligación gustosa, es la forma de dirigir la atención de la comunidad universitaria y de la sociedad hacia el patrimonio cultural más cercano".

"Jesús Cancio representa la voluntad del creador que se inspira en su entorno más inmediato para dar forma artística a su experiencia", y "la Fundación Comillas se integra en ese entorno inmediato", ha expuesto.