La Gala del Folclore bate su récord solidario con 8.500 euros recaudados para ASPACE

Entrega recaudación Gala Folclore a ASPACE - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Gala del Folclore Cántabro ha alcanzado este año una recaudación récord de 8.500 euros, que se destinarán a ASPACE, asociación que apoya a personas con parálisis y daño cerebral.

La recaudación de 2026 supone 2.050 euros más respecto a 2025, cuando se obtuvieron 6.450 euros, lo que representa una subida del 31,8 por ciento.

El incremento es más significativo si se compara con 2024, cuando se lograron 5.330 euros: así, en apenas dos años, la cantidad ha aumentado en 3.170 euros, casi un 60 por ciento (59,5%).

Con el montante obtenido este ejercicio, que se ha entregado ya a ASPACE, se consolida la vertiente solidaria de una cita que combina la promoción y defensa de las tradiciones regionales con el apoyo a entidades sociales.

Al acto de entrega de la recaudación han asistido la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; el presidente de la Asociación Cultural 'Proa', Juan Antonio Prieto; Irene Valle, por ASPACE Cantabria, y Julio Rodríguez, por parte de CaixaBank.

La regidora ha destacado el "extraordinario" resultado de la edición de 2026, celebrada el pasado 10 de junio, y ha agradecido la respuesta de los ciudadanos que, con su asistencia y colaboración, han permitido alcanzar la mayor recaudación conseguida hasta ahora por la gala.

"Los santanderinos han vuelto a demostrar su solidaridad y su capacidad para responder cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan. Alcanzar los 8.500 euros supone un magnífico resultado y, sobre todo, una importante ayuda para ASPACE y para la labor que desarrolla cada día", ha afirmado, para enfatizar que se trata de "una de las grandes citas culturales y solidarias de la ciudad".

"Este evento demuestra que nuestras tradiciones están plenamente vivas y que, además, pueden convertirse en una extraordinaria herramienta de solidaridad. Es una cita que nos permite disfrutar de nuestra música, nuestras raíces y nuestra identidad y, al mismo tiempo, contribuir a una causa social", ha abundado en un comunicado.

FOLCLORE Y SOLIDARIDAD.

La alcaldesa ha aprovechado para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la conservación, difusión y promoción del folclore cántabro y con el trabajo que realizan los solistas, coros, agrupaciones y entidades que mantienen vivo este patrimonio cultural.

Asimismo, ha felicitado a la Asociación Cultural Proa, organizadora de la gala, por el éxito alcanzado y por mantener desde hace más de una década el carácter benéfico de esta cita.

Sobre la beneficiaria de este año, ASPACE, Igual ha reconocido el trabajo que desarrolla en favor de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines y de sus familias.

Por su parte, Martínez Abad ha valorado el carácter solidario de este certamen y ha felicitado a la organización por su trabajo en esta cita, que reúne "solidaridad y cultura" y se ha convertido en una convocatoria "imprescindible" en el calendario musical, ha destacado el Gobierno de Cantabria en una nota.

Y el presidente de 'Proa' ha resaltado la "histórica" recaudación lograda este año, y que ha achacado a que se ha incrementado un euro el precio de la entrada y a que se han recuperado cifras de público anteriores a la pandemia del Covid. A ello ha sumado que era la Gala XXV aniversario y que se pretendió "un poco tirar la casa por la venta" desde el punto de vista del espectáculo.

ASPACE.

En cuanto a ASPACE, los organizadores de la gala han destacado que se trata de una asociación "dirigida por gente muy competente, muy responsable y que sabe perfectamente lo que se traen entre manos".

La entidad cuenta con más de 45 años de experiencia, periodo en el que ha ido creciendo y adaptándose hasta ofrecer una atención integral y especializada a personas con daño o parálisis cerebral a lo largo de su vida.

OTRAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.

Desde 2011, la organización propone una entidad beneficiaria a la que se destina la recaudación de cada edición, en colaboración con los patrocinadores.

A lo largo de estos años se han beneficiado de esta iniciativa organizaciones como Cáritas, Amica, Nuevo Futuro, el Banco de Alimentos, la Asociación de Ucranianos, CanELA, la Fundación Obra San Martín o la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

GALA

En cuanto a la XXIV Gala del Folclore cántabro, se celebró el pasado mes de junio y contó con la interpretación de 'Escenas montañesas', la obra de Rafael Calleja y Eusebio Sierra, que ganó el concurso de composiciones que tuvo lugar en agosto de 1900, en la plaza de toros de Santander.

Asimismo, contó con la participación de la Coral Salve de Laredo; la Banda Municipal de Santander; los grupos de danzas de Nuestra Señora de Covadonga de Torrelavega, de San Sebastián de Reinosa, y de ASPACE; el Coro Ronda La Esperanza de Requejo; Banda de Gaitas Cantabria; Nando Agüeros; el pitero Paco Sanjose y el rabelista Alberto Terán; y los cantantes, Esther Terán, Miguel Cadavieco, y Puri Díaz.