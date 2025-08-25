El Gobierno anima al Bathco BM Torrelavega a continuar la "excepcional senda" de triunfos de la pasada temporada

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, recibe al Bathco Balonmano Torrelavega. - GOBIERNO DE CANTABRIA

El consejero de Deporte ha recibido al equipo en el Palacio de Festivales

SANTANDER, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha animado a jugadores y equipo técnico del Bathco BM Torrelavega "a continuar por la excepcional senda de triunfos iniciada en la temporada pasada".

Así se lo ha transmitido en una recepción en el Palacio de Festivales con motivo del inicio de la nueva temporada y en la que también ha participado la directora general de Deporte, Susana Ruiz.

El consejero ha animado a jugadores y cuerpo técnico a que sigan llevando "el nombre de Torrelavega y el de Cantabria, no solo por toda España, sino también por Europa, lo que sin duda es un motivo de orgullo".

Les ha recordado que, para esta temporada, "parten de lo más alto, terceros clasificados en la liga ASOBAL, además de entrar en la competición europea tras muchos años de ausencia, hechos que nadie os ha regalado".

Martínez Abad también ha destacado la afición "especial" del Bathco BM Torrelavega y que se ha "volcado con el equipo".

También ha puesto en valor la labor social del club a través de su fundación, desde la que promueve el deporte "como herramienta de educación" y transmite "valores fundamentales para el desarrollo personal".

Por último, el titular de Deporte les ha trasmitido el apoyo "firme" del Gobierno en esta nueva temporada, y les ha deseado "la mejor de las suertes" en la temporada que comienza, ahora en Noruega y el 13 de septiembre en la Liga ASOBAL.

Por su parte, el presidente de la entidad deportiva, Antonio Gómez, ha agradecido el apoyo del Gobierno que ha mostrado su "total predisposición y se ha volcado a nuestro proyecto en todo momento".

Ha reconocido que no será fácil repetir deportivamente lo del año pasado, y ha destacado que esta semana es "fundamental" para el equipo, ya que se juega mucho en su partido en Noruega, que les puede dar el pase a las competiciones europeas si ganan.

El consejero y la directora de Deporte han hecho entrega a jugadores, técnicos y directivos, de una insignia conmemorativa, y posteriormente, se han hecho una foto en la nueva terraza del Palacio de Festivales, según ha informado en un comunicado el Gobierno regional.