El Gobierno de Cantabria convoca los Premios a la Excelencia Deportiva

Imagen del archivo de la Supercopa masculina de bolos en Muslera, Guarnizo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, BOC, la resolución de la Consejería de Deporte por la que se convocan los Premios a la Excelencia Deportiva para deportistas de la Comunidad Autónoma, dotados con un total de 200.000 euros.

El fin de esta convocatoria de elevar su nivel técnico, contribuir a la progresión del rendimiento deportivo, así como a la consolidación del deporte de alto nivel y de competición nacional e internacional, ha informado el Ejecutivo.

Los deportistas que aspiren a los mismo deben tener como mínimo 16 años a fecha 31 de diciembre del año en que obtuvo los resultados por los que se presenta como solicitante del premio; tener licencia de una Federación Deportiva de Cantabria en el momento en que obtuvo los resultados por los que se le propone, y al menos con seis meses de antelación a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria en el BOC, y haber estado empadronado en una localidad de Cantabria durante el año natural en que se obtuvo el resultado computable para la obtención del premio.

Excepcionalmente, y por razones de interés deportivo debidamente justificadas, se podrán considerar las solicitudes de aquellos deportistas que no cumplan uno de los requisitos establecidos en los apartados primeros antes citados.

Para valorar dichas solicitudes será necesario haber obtenido en la disciplina correspondiente, a nivel mundial, europeo o nacional, el resultado más sobresaliente o la valoración más alta en los acontecimientos deportivos publicados en esta convocatoria.

En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiarios los deportistas que compitan en ligas y/o circuitos de carácter profesional, ya sean éstos nacionales o internacionales, así como aquellos que hayan obtenido los resultados en competiciones de categorías de edades por encima de las absolutas.

Tampoco, aquellos cuyos resultados hayan sido obtenidos al margen de las correspondientes federaciones nacionales e internacionales oficialmente reconocidas, y los sancionados por resolución firme por infracción a la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

El criterio para la determinación de la cuantía individualizada de los premios será la puntuación obtenida en cada caso según las tablas de valoración fijadas en la resolución de convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.