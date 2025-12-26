El Gobierno de Cantabria felicita a la piloto de 16 años Daniela Hernando por su bronce en el Mundial de Trial Women2

La piloto de 16 años Daniela Hernando, reconocida del Gobierno de Cantabria por su bronce en el Mundial de Trial Women2 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La piloto cántabra de 16 años Daniela Hernando ha recibido el reconocimiento del Gobierno regional tras haber logrado la medalla de bronce en el Mundial de Trial en categoría Women2.

La directora general de Deportes, Susana Ruiz, ha recibido a la deportista bezaniega y ha destacado su esfuerzo y constancia en esta disciplina en la que comenzó a competir con apenas seis años y, en nombre del Ejecutivo regional, le ha deseado nuevos éxitos en sus futuros compromisos deportivos, tanto a nivel internacional como en el Campeonato de España, donde llega como líder de la clasificación.

El Ejecutivo ha subrayado que la deportista cántabra se ha situado entre las mejores pilotos del panorama internacional, compitiendo frente a rivales de mayor experiencia y con motos de superior cilindrada, y los resultados confirman su progresión.