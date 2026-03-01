Gobierno destaca la importancia de citas deportivas como el Rally de Hoznayo para diversificar la oferta turística

Martínez Abad recibe a los organizadores del Rally de Hoznayo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Mar.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha valorado la importancia que tiene para Cantabria "mantener y fortalecer" aquellas competiciones deportivas "de prestigio" que ayudan a "diversificar y descentralizar la oferta turística" de la región, a la que además dan "un valor añadido que la diferencia" de otras comunidades.

Así lo ha manifestado tras reunirse con el director del Rally de Hoznayo, Marcos Diego, con el que ha repasado la nueva edición de este evento que se celebrará del 15 al 19 de abril, del que ha destacado su potencial para atraer numeroso público.

Algo en lo que ha coincidido Diego, quien asimismo ha apuntado que este rally es conocido a nivel mundial.

En cuanto a la edición de este año, ha mostrado su satisfacción porque, según ha comprobado la organización, "va a ser muy concurrida y especial", basándose en que la venta del merchandising "ha soprepasado todas las expectativas".

Por último, el director del evento ha puesto en valor el trabajo de la organización por mantener la calidad y la seguridad del evento, y ha anunciado que se irán implantado distintas actuaciones para hacerlo más sostenible.

La cita reunirá a los mejores pilotos y escuadras de vehículos históricos que están consolidando esta competición como una de las concentraciones del motor más destacadas en la actualidad.

Aunque aún no se ha dado a conocer el recorrido para 2026, se mantendrán los tramos icónicos, con zonas rápidas y de montaña.

El Rallye Festival Hoznayo nació con la vocación de reunir coches míticos de los años 80 y 90. Con el paso del tiempo se ha convertido en una cita de referencia que combina pasión por los automóviles clásicos y la destreza de pilotos de renombre en la escena internacional, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.