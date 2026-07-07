Gobierno y Selección Cántabra de Folclore analizan líneas de colaboración para profesionalizar la disciplina

Reunión entre el Gobierno y la Selección Cántabra de Folclore - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y el presidente de la Selección Cántabra de Folclore, Manuel Mora, han analizado este martes la posibilidad de establecer líneas de colaboración para promover la profesionalización de esta disciplina artística por ser un símbolo cultural "vivo, cuidado y en constante evolución".

En concreto, han tratado la hoja de ruta que tiene prevista desarrollar la asociación el año que viene, con la celebración de la Gala 'Cuatro Estaciones' como principal evento, y la posibilidad de incorporar alguna de sus actividades dentro de la programación del Palacio de Festivales.

Martínez Abad ha reafirmado el apoyo "claro" del Gobierno a esta iniciativa porque "servirá para preservar nuestra raíces y mantener viva la identidad cultural de Cantabria". Asimismo, ha incidido en que la protección y el apoyo al patrimonio cultural de la región, del que el folclore "es parte imprescindible", es una de las "prioridades" del Ejecutivo.

"Una región que no cuide su folclore, que no lo dé a conocer, es una tierra que corre el peligro de perder su pasado y desdibujar su futuro", ha subrayado el titular de Cultura, quien ha hecho hincapié en que su departamento, a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, dedica una parte "importante" del presupuesto a esta disciplina artística.

Por su parte, el presidente de la Selección Cántabra de Folclore ha agradecido el apoyo institucional recibido por parte del Gobierno autonómico para poner en marcha una iniciativa pionera que busca estructurar, profesionalizar y dar visibilidad al talento cántabro, generando una representación estable, reconocible y con proyección institucional, cultural y mediática.

Asimismo, ha agradecido la predisposición del consejero a colaborar con la asociación en la puesta en marcha de medidas que contribuyan a proteger y evolucionar el folclore tradicional; reforzar la identidad cultural de Cantabria; dinamizar la actividad cultural y turística, y fomentar la colaboración público-privada, entre otras.

SELECCIÓN CÁNTABRA DE FOLCLORE

Integrada por cuatro voces femeninas y diez masculinas, la Selección Cántabra de Folclore es una formación artística de élite concebida para actuar como representación institucional, participar en eventos culturales de alto nivel, con una proyección nacional e internacional y basada en el criterio artístico y la excelencia vocal.

Sus integrantes han sido escogidos por un comité experto compuesto por profesionales del ámbito musical y cultural, como Nando Agüeros y Juan Calzada, entre otros, y el desarrollo vocal, escénico y coral estará dirigido por La Fábrica de la Voz, aportando metodología profesional y un enfoque artístico de "alto nivel", ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

Así, los integrantes son Luis Camus (Coro Ronda Garcilaso); Esteban Verdeja; Marino García (Brumas Norteñas); Guillermo Expósito (Brumas Norteñas); Mario Palacios (Coro Ronda Garcilaso); Joaquín Cobo (Coro Ronda Garcilaso); Álvaro Haro (Coro Ronda Garcilaso); Álvaro Fernández (Coro Ronda Garcilaso); Fernando de la Herrán (Fuente Tondosa); José Carlos de la Pinta (Coro Ronda Garcilaso); Esther Terán; Puri Díaz; Andrea Agüeros (Coro Ronda Garcilaso) y Verónica de la Herrán (Fuente Tondosa).

Todos ellos provienen de distintas formaciones y trayectorias vinculadas al folclore y la música tradicional cántabra, "aportando riqueza, diversidad y experiencia artística al conjunto", ha señalado el Ejecutivo.