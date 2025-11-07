La guitarra flamenca de Vicente Amigo sonará este viernes en el Palacio de Festivales en su gira 'Andenes del tiempo'

SANTANDER 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista flamenco Vicente Amigo llegará este viernes 7 de noviembre al Palacio de Festivales de Cantabria con su nueva gira 'Andenes del tiempo', en la que combina su legado musical y las nuevas composiciones de su último y noveno disco, titulado con el mismo nombre y nominado a los Latin Grammy.

La cita, dentro de la programación que el centro está dedicando al flamenco y que comenzó ayer con el espectáculo de Farruquito, tendrá lugar en la sala Argenta, a las 19.30 horas, con una duración de 75 minutos sin descanso.

Con un estilo inconfundible y una trayectoria repleta de premios --entre ellos dos Grammy al Mejor Álbum Flamenco, un Premio Ondas o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes-- el artista cordobés ha conquistado escenarios icónicos como el Carnegie Hall de Nueva York, Londres, París, Tokio y Berlín y se ha forjado como un referente mundial del flamenco.

Amigo, heredero de la escuela de Manolo Sanlúcar y admirador confeso de Paco de Lucía, ha sabido mantener viva la esencia del flamenco al tiempo que lo expande hacia nuevos territorios sonoros, dialogando con el jazz, la música clásica o las músicas de raíz mediterránea y latinoamericana.

Su toque, de una sensibilidad melódica poco común, combina virtuosismo y lirismo, y ha abierto el flamenco a públicos y escenarios internacionales que trascienden lo puramente flamenco. De hecho, el artista ha colaborado no solo con grandes del flamenco como El Pele, José Mercé o Carmen Linares, sino también con figuras como Sting, Alejandro Sanz, Enrique Morente (en Omega), Milton Nascimento, John McLaughlin o Al Di Meola, y sirve de inspiración para nuevas generaciones.

'Andenes del Tiempo' es un disco completamente instrumental en el que Vicente, desde la composición y la interpretación, vuelve a provocar lo que su música lleva demostrando desde siempre: una inconfundible transmisión de sensaciones musicales, belleza melódica y personalidad sonora como muy pocos suelen lograr.

Su lenguaje es el flamenco y su instrumento la guitarra. Sin embargo, el contenido estilístico es variado: va de temas clásicos, como la bulería y la soleá, a otros algo menos común de abordar en un disco de guitarra, como los tanguillos de Cádiz, el pasodoble, la rumba, el bolero y el que da nombre al disco, que puede ser el que más se separe del resto añadiendo un paisaje sonoro casi cinemático por la composición y la tímbrica utilizada.