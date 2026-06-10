Limpias y Selaya acogerán actuaciones del circuito 'Territorio' organizado por Cultura - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Limpias y Selaya acogerán este fin de semana las actuaciones incluidas en el circuito escénico 'Territorio', organizado por la Consejería de Cultura.

El viernes 12, la Casa de Cultura de Limpias será el espacio donde la compañía Hilo producciones pondrá en escena, a las 19.00 horas, la obra 'Yo, Sancho (Panza)', un repaso a todas las vivencias del actor Sandro Cordero, como Sancho, en sus distintos montajes, en sus diferentes etapas vitales.

A caballo entre el anecdotario teatral y la obra de Cervantes, 'Yo, Sancho (Panza)' acercará al espectador al teatro y su realidad a través de las grandes enseñanzas, revelaciones y confesiones del escudero.

El sábado 13, en el salón de actos del centro de mayores de Selaya, Rebanal teatro presentará 'El buen doctor', una comedia con cinco piezas: El estornudo; La seducción; El ahogamiento; Muy tarde para la felicidad, y El acuerdo. Ambientadas en Rusia, combinan comedia y drama, y están salpicadas de esperanzas, frustraciones, deseo y complicidad.