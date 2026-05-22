Martínez Abad destaca la capacidad del congreso 'Tiempo de Arte' para impulsar la innovación cultural

SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha resaltado la capacidad del Congreso Internacional 'Tiempo de Arte', que celebra su quinta edición este viernes y sábado en la Biblioteca Central de Cantabria, para conectar a ciudadanía, empresas y creadores e impulsar, al mismo tiempo, la innovación cultural.

Así lo puso de relieve el jueves por la tarde en la apertura del congreso, una cita que cuenta un año más con el apoyo del Gobierno autonómico y que está centrada en el debate y la reflexión sobre el papel de las artes y la cultura como motores de transformación social y empresarial.

Martínez Abad destacó que en cada edición el congreso es capaz de sumar a más sectores empresariales y entidades, que valoran el arte como parte de la identidad corporativa capaz de atraer a clientes que valoran la importancia de la innovación y la estética, ha informado el Gobierno regional.

En este acto de apertura participó también la directora general de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández, entre otras autoridades.

Previamente a la inauguración institucional del congreso en la Biblioteca Central, se dio a conocer el proyecto 'Alma' del colectivo artístico Boa Mistura, una intervención en los silos de la Terminal de Graneles Agroalimentarios, cedidos por el Grupo GOF y que promueve Cantabria Labs.

La presente edición se celebra bajo el lema 'Futuros posibles: innovación social, empresarial y cultural', y conmemora un lustro de reflexión del congreso sobre el papel de las artes y la cultura como motores de transformación social y empresarial.

Esta quinta edición consolida a 'Tiempo de Arte' como un espacio de pensamiento compartido entre disciplinas, generaciones y sectores, desde la convicción de que la verdadera innovación reside en la cultura, en el fortalecimiento de las capacidades humanas y en la construcción de nuevos liderazgos sociales capaces de responder a los desafíos contemporáneos.

PROGRAMACIÓN

En la programación de este viernes, el filósofo Valerio Rocco y la directora general del departamento de Cultura, Turismo y Deporte de CEOE, Inmaculada de Benito, dialogan sobre la necesidad de tender puentes entre cultura y empresa.

Además, hay una charla sobre evolución y creación, a cargo de la arqueóloga Aurora Martín, el artista visual Cachito Vallés y el investigador Diego Garate, que explorarán cómo toda innovación nace, en parte, de la capacidad de interpretar lo que nos precede.

También ofrece encuentros sobre educación, ciencia, sostenibilidad y liderazgo empresarial, con la vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad de la Universidad de Cantabria, Rebeca Saavedra; la consultora de diseño estratégico María Izquierdo; el CEO de ACORDE, Manuel Lobeira; la CEO de Connecting Visions, Sofía Medem; la directora de la Escuela de Música Reina Sofía, Julia Sánchez, y el director de Norcantabric España, José Luis Mier.

Por la tarde, Boa Mistura presenta 'Alma', el proyecto que materializa en el puerto de Santander, con la presencia de directora académica en estudios cinematográficos en la Universidad Internacional de la Rioja, Lucía Tello Díaz; el artista Jesús Alberto Pérez Castaños y la jefa de Estudios de ESO del Colegio La Salle Santander, Paloma Álvarez.

Y la programación del sábado arrancará con una mirada a los oficios, la materia y la tradición como origen de la cultura empresarial, con la cofundadora de la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios española, María Subrá; el director de Sostenibilidad de Abadía Retuerta, Fernando Lázaro, y Abel Portilla (Maestros Campaneros Hermanos Portilla).

Más adelante, será la conversación de ATREVIA sobre la reputación y el valor estratégico de la cultura en las organizaciones.

Después, llegará 'El arte de cuidar el ALMA', un diálogo entre la fundadora de (H) ARTE, Tamara Kreisler, y el chef Jesús Sánchez, dos miradas que convergen en que cuidar, crear y transformar forman parte del mismo gesto.

Para cerrar, al CEO de Forbes, Ignacio Quintana, la actriz Manuela Velasco y la CEO de Cantabria Labs, Susana Rodríguez, en 'Miradas compartidas' tratarán la convicción de que los futuros más interesantes nacen del cruce entre sensibilidades, experiencias y formas distintas de mirar el mundo.

La iniciativa cuenta con el impulso del Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander, CEOE-CEPYME Cantabria, la Cámara de Comercio de Cantabria, Connecting Visions, Grupo PITMA, Abadía Retuerta y Familia Torres.