Más de 1.400 personas asisten en el Palacio de Festivales al 25 aniversario de la Gala del Folclore Cántabro

Autoridades en la 25º Gala del Folclore Cántabro
Autoridades en la 25º Gala del Folclore Cántabro - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 21:05
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SANTANDER 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.400 personas han asistido este miércoles a la Gala del Folclore Cántabro que, organizada por la Asociación Cultural Proa, ha alcanzado su vigésimo quinta edición en la que ha reunido a 300 intérpretes sobre el escenario de la sala Argenta del Palacio de Festivales.

En esta ocasión, el cantante y compositor Nando Agüeros ha sido distinguido con el premio Proa y ha protagonizado el cierre de esta cita con la interpretación de su popular tema 'Viento del Norte', acompañado de la Coral Salvé, que celebra su cincuenta aniversario, y la Banda Municipal de Música de Santander.

Éste ha sido el momento cumbre de una gala en la que ha debutado Daniela Gómez, la intérprete más joven con 12 años, y que ha tenido un carácter solidario, ya que ha destinado su recaudación a la asociación ASPACE, cuyos miembros también han participado en la gala con el estreno del Grupo de Danzas de Aspace Cantabria junto a bailarinas de Danzaliarte.

Además, entre otras actuaciones, el pitero Paco San José ha recuperado 'Danza de San Román', interpretada junto al rabelista Alberto Terán y el grupo Danzas de San Sebastián de Reinosa, bajo la dirección de Julio Arce, y la Misa Popular Cántabra de Nobel Sámano y del coro de pasiegas de la zarzuela montañesa 'El Salto del Pasiego', creada por el maestro Manuel Fernández Caballero y el escritor Luis de Eguilaz.

La interpretación ha corrido a cargo de la Banda Municipal de Santander, la Coral Salvé de Laredo y el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga de Torrelavega, dirigidos por Vicent Pelechano y José Luis Ocejo.

Al evento han acudido el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y el de Economía, Luis Ángel Agüeros. Con su presencia, el Gobierno autonómico ha reafirmado su compromiso con la difusión y defensa de las raíces culturales cántabras, así como su apoyo a esta cita que durante un cuarto de siglo ha contribuido a preservar y poner en valor el patrimonio folclórico de Cantabria.

Asimismo, han reconocido la labor de las agrupaciones, asociaciones y personas que trabajan para mantener vivas las raíces de la región.

Así, el Ejecutivo reitera su compromiso con la conservación y promoción del patrimonio cultural de Cantabria y su transmisión a las generaciones más jóvenes para fortalecer la identidad cultural.

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