Más de 1.400 personas asisten en el Palacio de Festivales al 25 aniversario de la Gala del Folclore Cántabro

Autoridades en la 25º Gala del Folclore Cántabro - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.400 personas han asistido este miércoles a la Gala del Folclore Cántabro que, organizada por la Asociación Cultural Proa, ha alcanzado su vigésimo quinta edición en la que ha reunido a 300 intérpretes sobre el escenario de la sala Argenta del Palacio de Festivales.

En esta ocasión, el cantante y compositor Nando Agüeros ha sido distinguido con el premio Proa y ha protagonizado el cierre de esta cita con la interpretación de su popular tema 'Viento del Norte', acompañado de la Coral Salvé, que celebra su cincuenta aniversario, y la Banda Municipal de Música de Santander.

Éste ha sido el momento cumbre de una gala en la que ha debutado Daniela Gómez, la intérprete más joven con 12 años, y que ha tenido un carácter solidario, ya que ha destinado su recaudación a la asociación ASPACE, cuyos miembros también han participado en la gala con el estreno del Grupo de Danzas de Aspace Cantabria junto a bailarinas de Danzaliarte.

Además, entre otras actuaciones, el pitero Paco San José ha recuperado 'Danza de San Román', interpretada junto al rabelista Alberto Terán y el grupo Danzas de San Sebastián de Reinosa, bajo la dirección de Julio Arce, y la Misa Popular Cántabra de Nobel Sámano y del coro de pasiegas de la zarzuela montañesa 'El Salto del Pasiego', creada por el maestro Manuel Fernández Caballero y el escritor Luis de Eguilaz.

La interpretación ha corrido a cargo de la Banda Municipal de Santander, la Coral Salvé de Laredo y el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga de Torrelavega, dirigidos por Vicent Pelechano y José Luis Ocejo.

Al evento han acudido el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, y el de Economía, Luis Ángel Agüeros. Con su presencia, el Gobierno autonómico ha reafirmado su compromiso con la difusión y defensa de las raíces culturales cántabras, así como su apoyo a esta cita que durante un cuarto de siglo ha contribuido a preservar y poner en valor el patrimonio folclórico de Cantabria.

Asimismo, han reconocido la labor de las agrupaciones, asociaciones y personas que trabajan para mantener vivas las raíces de la región.

Así, el Ejecutivo reitera su compromiso con la conservación y promoción del patrimonio cultural de Cantabria y su transmisión a las generaciones más jóvenes para fortalecer la identidad cultural.