Más de 270 participantes disputan hoy en Viérnoles el V Desafío Cántabro OCR

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 270 personas participan este sábado, 1 de agosto, en el V Desafío Cántabro OCR, que tiene entre sus principales novedades la celebración de las pruebas de jóvenes y adultos en horario nocturno. La carrera tendrá lugar en Viérnoles, con recorridos por el entorno del Monte Dobra, y combinará competición, deporte popular, actividades infantiles y solidaridad.

La jornada comenzará a las 16.00 horas con la modalidad Kids y continuará con la Familiar AMARA Cantabria, que será "100% benéfica" a favor de esta asociación. Además, habrá dorsal solidario y rifas para niños y adultos con el objetivo de recaudar fondos para AMARA Cantabria. A partir de las 21.00 horas comenzarán las tandas de jóvenes y adultos.

La prueba ofrecerá un recorrido de ocho kilómetros, con modalidades competitiva, popular y por equipos, y otro de cuatro kilómetros para quienes quieran iniciarse en las carreras de obstáculos. Este último incorpora como novedad la modalidad de andarines, mientras que los jóvenes podrán participar a partir de los 14 años.

El recorrido largo tendrá un desnivel máximo de aproximadamente 300 metros y el de cuatro kilómetros, alrededor de 100 metros. Ambos discurrirán por Viérnoles y el Monte Dobra y los participantes tendrán que superar más de 35 obstáculos distribuidos a lo largo del trazado.

La zona final concentrará algunos de los elementos más característicos de la prueba, como Cueva del Soplao y Rayar el Palu, a los que se suma este año una nueva dificultad.

El Desafío Cántabro forma parte de la Liga Nacional OCRA España 2026 y es clasificatorio para el Campeonato Nacional y el Campeonato Europeo de 2027. La jornada se completará con DJ y foodtruck, reforzando el ambiente festivo alrededor de la competición.

El concejal ha puesto en valor la consolidación de una prueba que alcanza su quinta edición, su capacidad para atraer participantes de fuera de Cantabria y la incorporación de novedades que permiten ampliar la participación a diferentes edades y niveles.

La actividad está patrocinada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega, la Junta Vecinal de Viérnoles, Plásticos Aspla, Bodegotrans y Desguaces Velarde.