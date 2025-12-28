Miguel Poveda sube su nuevo repertorio navideño al escenario del Palacio de Festivales este domingo

Archivo - Miguel Poveda - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cantaor flamenco Miguel Poveda ofrece este domingo, 28 de diciembre, en la sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, a las 19.00 horas, un recital basado en su disco de villancicos 'El árbol de la alegría', un "abrazo sonoro" de 120 minutos sin descanso que reúne el espíritu de la Navidad.

En este nuevo trabajo, Poveda firma gran parte de la composición, imprimiendo su sello personal en cada tema y convirtiendo los villancicos en piezas "únicas" que respiran "raíz, amor y verdad".

Con la guitarra, arreglos y producción de Jesús Guerrero, este disco "respira vida y alegría, e invita a recordar, celebrar y sentir una navidad alegre". De hecho, el cantaor presenta a su familia y lleva al espectador a su infancia en Badalona, "a un barrio humilde, pero con un espíritu alegre pese a los tiempos difíciles".