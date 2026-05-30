El MUPAC se une al Día del Medio Ambiente con un taller infantil de estratigrafía - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura se unirá el viernes, 5 de junio, a la celebración el Día Mundial del Medio Ambiente con un taller en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, destinado para niños a partir de 8 años, que podrán crear una columna estratigráfica didáctica.

Los participantes reproducirán las capas de terreno, aprendiendo a interpretar la superposición de sedimentos y restos, lo que les permitirá comprender la relación entre procesos naturales y acción humana a lo largo del tiempo.

El taller busca fomentar la conciencia ambiental desde la arqueología e introducirá conceptos básicos de estratigrafía y conservación del entorno, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Las recreaciones se llevarán a cabo el sábado 6 y domingo 7 de junio, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

La actividad es totalmente gratuita y el aforo limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa al teléfono 942 209 922 desde el martes, 2 de junio.