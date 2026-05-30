El MUPAC se une al Día del Medio Ambiente con un taller infantil de estratigrafía

El MUPAC se une al Día del Medio Ambiente con un taller infantil de estratigrafía
El MUPAC se une al Día del Medio Ambiente con un taller infantil de estratigrafía - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 18:59
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SANTANDER 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura se unirá el viernes, 5 de junio, a la celebración el Día Mundial del Medio Ambiente con un taller en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, MUPAC, destinado para niños a partir de 8 años, que podrán crear una columna estratigráfica didáctica.

Los participantes reproducirán las capas de terreno, aprendiendo a interpretar la superposición de sedimentos y restos, lo que les permitirá comprender la relación entre procesos naturales y acción humana a lo largo del tiempo.

El taller busca fomentar la conciencia ambiental desde la arqueología e introducirá conceptos básicos de estratigrafía y conservación del entorno, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Las recreaciones se llevarán a cabo el sábado 6 y domingo 7 de junio, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 horas.

La actividad es totalmente gratuita y el aforo limitado, por lo que la asistencia se garantizará mediante reserva previa al teléfono 942 209 922 desde el martes, 2 de junio.

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