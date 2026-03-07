El Museo Etnográfico acoge un taller sobre la mujer en la mitología cántabra

Cultura organiza actividades en el Museo Etnográfico sobre la mujer como depositaria de la tradición oral - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado este sábado un taller sobre el papel de la mujer en la mitología de Cantabria, que tendrá lugar este sábado, 7 de marzo, en el en el Museo Etnográfico de Cantabria (METCAN), en el marco de las iniciativas organizadas en torno a la mujer como depositaria de la tradición oral.

Denominado 'Figuras femeninas en la mitología cántabra', se desarrollará este sábado de 16.00 a 18.00 horas y se repetirá el domingo 22 de 11.00 a 13.00 horas.

El segundo taller, 'Voces de mujer en la tradición oral de Cantabria', será el sábado 14 de 16.00 a 18.00 horas y el domingo 22 de 11.00 a 13.00 horas.

La sede de Muriedas (Camargo) ofrecerá estos dos talleres dirigidos a todos los públicos (los menores de 18 años deberán ir acompañados de adultos).

Los talleres son gratuitos y para participar es imprescindible reserva previa en el 942 251 347, en horario de apertura pública del Museo.

Los temas principales del ciclo se centran en la memoria visual y la importancia de la mujer como depositaria, transmisora y protagonista de la tradición oral, fomentando la identidad cultural colectiva y la transmisión intergeneracional de saberes, ha informado el Gobierno.

Para más información, se puede consultar la web del museo: https://www.museosdecantabria.es/museo-etnografico/recursos/... .