El Museo del Kolor de Okuda albergará su colección de arte, talleres, exhibiciones y residencias

El artista Okuda y su fundación Coloring the World presentan el proyecto del Museo del Kolor en el Palacio de Cortiguera de Santander - COLORING THE WORLD FOUNDATION

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano Óscar San Miguel, conocido en todo el mundo como Okuda, asume el reto de convertir el Palacio de Cortiguera de Santander en el Museo del Kolor, un proyecto que supone "volver a los orígenes" y ofrecer su "legado personal" a su ciudad natal. Lo hará rehabilitando y recuperando un edificio histórico en avanzado estado de deterioro tras décadas cerrado y que dará cobijo a la colección que ha ido construyendo durante su carrera, centrada principalmente en el arte joven.

Además, acogerá exhibiciones, talleres y residencias culturales y todo tipo de iniciativas sociales "que generarán comunidad y garantizan el acceso a la cultura a las nuevas generaciones".

"Después de 30 años realizando proyectos artísticos por todo el mundo (más de 300 en 100 ciudades de 50 países diferentes) es el momento de volver a mis orígenes y de volver a mi ciudad", ha explicado el artista durante la presentación del proyecto, celebrada este jueves en los jardines del Palacio de Cortiguera, propiedad del Ministerio del Interior, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

La fórmula del acuerdo entre Coloring the World, la fundación de Okuda, e Interior sería, en principio, a través una cesión con opción de compra del inmueble.

"Realmente los proyectos que más exito han tenido míos han sido dar nueva vida a espacios que ya no tenían vida", ha indicado Okuda, que ha puesto como ejemplo sus actuaciones en un iglesia de Denver (Estados Unidos) y de otra en Asturias. "Esto es un poco en ese camino", ha añadido.

Okuda ha asegurado que sigue "muy conectado" a su tierra, no solo visitando a su familia, sino implicándose en proyectos "que hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo". En este sentido, con el 'Museo del Kolor' pretende "devolver" a Santander "todo lo que le dio en sus primeros años de aprendizaje".

Este Museo del Kolor, y la colección que albergará, vendrá a completar, según ha indicado, "la gran propuesta artística" que tiene Santander.

La colección que ha ido creando Okuda es "muy distinta", según él mismo ha explicado, a la propuesta que tiene la ciudad, con artistas como la norteamericana Jen Stark o el japonés Keiichi Tanaami, entre otros.

En la presentación han intervenido también el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, además del presidente y el director de 'Coloring the World', Óscar Sanz y Juan Vera, respectivamente. Entre los asistentes, también han estado, entre otros, el director de GIESE, José Antonio Peinado, y la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta.

El presidente de la fundación ha explicado que la idea comenzó a gestarse "hace un par de veranos" cuando Okuda le llamó para informarle de la existencia de un palacete en el centro de Santander. "Dos años después, aquí estamos, emprendiendo este baile, esta carrera", ha dicho.

CASARES: "ES UN PROYECTO QUE NOS PERMITE SOÑAR EN GRANDE"

Por su parte, Casares ha agradecido a la Coloring The World Foundation y a Okuda el "trabajo intenso" realizado durante los últimos meses junto al Gobierno de España para materializar este proyecto que "nos permite dibujar y soñar cosas en grande" y dará "un futuro prometedor" a este emblemático edificio en el corazón de Santander.

"Hoy se juntan dos cosas únicas: un palacio excepcional, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, este Palacio de Cortiguera, con un artista único, con nuestro querido Okuda, y estoy seguro que aquí van a salir grandes cosas", ha dicho.

A su juicio, se trata de un proyecto "muy especial para Santander y Cantabria" que evidencia que, "cuando mucha gente trabaja unida, solo pueden salir cosas bonitas" como la llegada de este museo de "nuestro artista más universal" a la capital cántabra.

Y ha ensalzado que todo ello ha sido posible también gracias a la apuesta de GIESE y del Ministerio del Interior por "poner en valor esta infraestructura en el corazón de Santander".

Además, ha señalado que este edificio no sólo se transformará en el Museo del Kolor, con piezas de la colección del artista, talleres y residencias artísticas, sino que también "va a ser un lugar de encuentro del arte y para dar oportunidades a tanta gente que empieza" en el mundo artístico. "Con este proyecto no solo gana Santander, no solo ganan Cantabria y España, gana la cultura", ha subrayado.

UN PROYECTO QUE "CIERRA EL CÍRCULO" ARTÍSTICO DE SANTANDER

Por su parte, tanto la alcaldesa como Martínez Abad han coincidido en que este proyecto "cierra el círculo" y viene a completar "la transformación cultural que está a punto de eclosionar en la ciudad", que próximamente contará con el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), Faro Santander, el Museo Reina Sofía-Archivo La Fuente, sumándose a otros que ya existen en la capital cántabra, como el Centro Botín o el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander.

La suma de todos estos centros, según Martínez Abad, "no es una mera acomodación de museos, es la creación de un ecosistema cultural de hibridación única en toda España".

Según ha destacado, en un radio de 15 o 20 minutos a pie, se podrá ver desde el arte parietal de las cavernas hasta la última vanguardia del arte visual neoyorquino o berlinés, convirtiendo a Santander en "una de las pocas ciudades europeas capaces de ofrecer un viaje artístico tan completo".

Además, ha subrayado que, dentro de este ecosistema, el Museo del Kolor será un centro que romperá "la rigidez académica" de otros museos. "Yo creo que es una jugada maestra de equilibro cultural para nuestra ciudad y para nuestra comunidad", ha ensalzado Martínez Abad, que se ha mostrado convencido de que nada puede salir ma. en este proyecto si tiene como artífice a Okuda, que "no hace arte, sino magia".

El consejero también ha considerado que servirá para rehabilitar el Palacio de Cortiguera, que data del siglo XIX y es de estilo neoáreabe "cerrado desde hace quizás demasiado tiempo".

La alcaldesa, por su parte, ha reconocido que este edificio "era un punto negro" de la ciudad, que estaba cerrado y que el Ayuntamiento de Santander estaba "luchando" con el Ministerio para que pudiera ser reabierto, y "hoy es un punto de color" gracias a la presentación del proyecto.

"Ha venido Okuda a solucionarnos ese problema", ha subrayado Igual, que ha resaltado que el proyecto, "que merece la pena". ha conseguido que se hayan "unido" todas las administraciones.

Sí ha apuntado que queda un "largo recorrido" por delante para que el proyecto se haga realidad, pero ha expresado el compromiso del Ayuntamiento de "acompañar, ayudar, colaborar y coordinarse" con el resto de administraciones para que salga adelante.