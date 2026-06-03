El Museo de la Naturaleza acogerá el sábado una sesión de cuentacuentos para fomentar el respeto al entorno

Cartel del cuentacuentos programado para el 6 de junio en el Museo de la Naturaleza de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Naturaleza de Cantabria, ubicado en la localidad de Carrejo (Cabezón de la Sal), acogerá este sábado, 6 de junio, a partir de las 12.00 horas, una sesión de cuentacuentos gratuita para público infantil y familiar dirigida a fomentar el respeto por el entorno.

La sesión, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, estará protagonizada por la narradora Beatriz Díez, integrante del grupo Cuenturaleza.

Las plazas son limitadas y se precisa inscripción previa a través del número de teléfono 942 70 18 08.

A través de un "juego de luces y sobras", se pretende "transmitir la importancia de la naturaleza y todo aquello que permanece oculto tras aquello que vemos a simple vista" y fomentar en los más pequeños "una mirada diferente hacia el entorno natural, promoviendo valores como el respeto, el cuidado y el interés por descubrir qué hay más allá de lo evidente", ha explicado en un comunicado la Consejería.

Mediante el relato, se animará a los asistentes a observar la naturaleza con atención, con ganas de aprender y de implicarse en su conservación.

Esta iniciativa se enmarca en la programación educativa del museo, orientada a sensibilizar desde edades tempranas sobre la necesidad de proteger el medio ambiente de forma cercana, creativa y participativa.

El Museo de la Naturaleza de Cantabria invita a todas las familias a disfrutar de esta "experiencia única, en la que la magia de las sombras se convierte en una herramienta para conectar con la naturaleza y comprender su valor".