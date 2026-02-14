La OSCAN abre con su concierto homenaje a Gaudí el ciclo de Música Clásica del Palacio de Festivales

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, asiste al primer concierto de esta temporada de la OSCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) ha abierto este sábado el ciclo de Música Clásica de la nueva temporada del Palacio de Festivales de Cantabria con la interpretación de un concierto dedicado al centenario del fallecimiento del arquitecto catalán Antonio Gaudí, al que ha asistido el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad.

Bajo el título 'Naturaleza muerta', la formación dirigida por Paula Sumillera, ha ofrecido un programa con obras de Mendelssohn, Haydn y Schubert. Antes de iniciarse el recital, el compositor Antonio Noguera ha dado una charla donde ha explicado las características del concierto.

El siguiente recital de esta orquesta cántabra será el 10 de abril en la Sala Argenta, donde bajo el epígrafe 'Noche en los jardines de España', se incluye un homenaje a Manuel de Falla, a quien este año se recuerda por el 150 aniversario de su nacimiento. Se escucharán composiciones de autores contemporáneos al músico gaditano como Debussy y Ravel.

Y la tercera convocatoria protagonizada por la OSCAN será el 4 de junio con el concierto 'Arquitecturas del alma', en la que la orquesta de cuerdas de dicha formación explorará la dimensión simbólica del arte en una fecha que coincide además con el 50º aniversario del fallecimiento de Benjamin Britten, ha informado el Gobierno.