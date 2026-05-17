Pablo López recala hoy en el Palacio de Festivales con su gira 'El niño del espacio'

Archivo - El cantante Pablo López.-ARCHIVO - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER 17 May. (EUROPA PRESS) -

Pablo López recala este domingo, 17 de mayo, en el Palacio de Festivales de Cantabria dentro de su gira 'El niño del espacio en concierto 2026', con la que el cantante hace un repaso a sus grandes éxitos que combina con obras de su nuevo álbum.

La cita será a las 19.00 horas en la Sala Argenta, donde ofrecerá un espectáculo de 90 minutos sin descanso.

El intérprete malagueño está embarcado en una gira por los principales teatros de España desde comienzos de año, acompañado de su banda y una cuidadosa puesta en escena, coincidiendo con la salida de su nuevo single 'El niño del espacio'.

Las entradas están a la venta en los canales habituales del Palacio de Festivales: en taquilla y en su página web www.palaciofestivales.com .

En cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria, el mismo día del recital saldrá a la venta el 10 por ciento del aforo.