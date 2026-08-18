El Palacio arranca su nueva programación con 'La Traviata' y contará con Carlos Hipólito, Luz Casal y Fito

El Palacio de Festivales arranca su nueva programación con 'La Traviata' - PALACIO DE FESTIVALES

SANTANDER, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria arrancará su nuevo programación de septiembre a enero con la famosa ópera de Giuseppe Verdi 'La Traviata' y contará con un total de 68 funciones de 46 espectáculos, tres de ellos estrenos teatrales y uno musical. Reúne a importantes nombres del panorama nacional e internacional junto a artistas y creadores de la región en disciplinas como la danza, el teatro, la música clásica, musicales, el humor, el flamenco, el circo, la magia y espectáculos familiares.

Y es que sobre las tablas de los escenarios de las salas Pereda y Argenta pasarán Carlos Hipólito, Anabel Alonso, Luz Casal, Toni Cantó, Rosario, Dani Martínez, Fito&Fitipaldis, José María Pou, Carolina Yuste, Morgan, Pasión Vega, Sara Baras, Yerai Cortés, Javier Veiga o Marta Hazas.

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; la directora de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, María Fernández Rosillo, e Isabel Ibarra, responsable de Programación y Producción del Palacio, quienes han presentado la nueva programación.

Según han destacado, en ella "conviven" grandes títulos y nuevas creaciones, diferentes lenguajes escénicos, distintas generaciones de artistas y propuestas dirigidas a públicos muy diversos, en la que adquiere protagonismo la lírica.

Y es que, sin ir más lejos, arrancará el 17 de septiembre con la famosa ópera 'La Traviata' de Verdi, que tendrá una segunda función el día 19. Concluirá a finales de enero con el musical 'Sonrisas y lágrimas'.

En cuanto a los estrenos, serán dos teatrales de compañías nacionales: 'Largo viaje hacia la noche', de Eugene O'Neil y protagonizada por Carlos Hipólito los días 25 y 26 de septiembre; y 'Moderación', de Max Wolf Friedlich, con la interpretación de Toni Cantó, el 9 y 10 de octubre; además de uno cántabro 'Don Juan. Cenizas y sombras', de Ruido Interno, el 31 de ese mismo mes.

Asimismo, el Palacio acogerá el estreno mundial de la pieza 'Caprice á l'espagnole' de Richard Dubugnon en el recital que ofrecerá el 10 de enero la orquesta sinfónica suiza Musikkollegium Winterthur dentro del ciclo de música clásica.

TODOS LOS GÉNEROS

Tras el arranque con 'La Traviata', la programación continuará con Quatuor Mosaïques, el día 18 de septiembre, mes que concluirá con el estreno teatral de 'Largo viaje hacia la noche'.

Mientras, octubre se iniciará del 1 al 4 con uno de los títulos más emblemáticos de la historia del teatro musical: 'El fantasma de la ópera', que se representará en la sala Argenta. Continuará el estreno de la obra 'Moderación'; el recital lírico protagonizado por Roberto Scandiuzzi y Tamar Iveri (día 11); el espectáculo coral Psychic Equalizer de la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria (15 de octubre); el regreso del humor de Dani Martínez con 'Remember' (sábado 17) y el clásico 'Don Juan' de Ruido Interno.

El mes se completará con la obra teatral 'La mujer rota' de Simone De Beauvoir los días 23 y 24 con Anabel Alonso; la danza de la mano de Lucía Lacarra Ballet (viernes 30) y el tradicional Festival Santander de Boleros (sábado 31), que alcanza su 15 edición con 'Los Sabandeños' como artista invitado.

Noviembre destacará por la presencia del ciclo 'Flamencos en la Bahía', con actuaciones que acercarán al público la esencia del flamenco contemporáneo. También será el mes de conciertos y espectáculos, como el recital de María José Llergo (sábado 7) y la visita de la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart con Isabelle Faust como solista el día 12. En el ciclo lírico, sobresale la presencia del contratenor Franco Faglioli con un programa sobre Farinelli (domingo 22).

En teatro, tendrá lugar el viernes 13 y sábado 14 de noviembre la representación de 'Gigante' con un reparto encabezado por José María Pou. Además, la música más actual tendrá un protagonismo especial con los conciertos de Fito&Fitipaldis (días 20 y 21 con las entradas de venta anticipada agotadas).

Por su parte, la programación familiar seguirá creciendo con 'El viaje de Ludi' (21 de noviembre), mientras que el circo y la magia llegarán al Palacio con el Festival 'En la cuerda floja' (sábado 14) y la Gala Estrellas de la Magia, los días 28 y 29.

Por último, durante diciembre, la actividad cultural será para todos los públicos. En concreto, la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN) ofrecerá un nuevo concierto sobre música latinoamericana el jueves 3; mientras que el teatro llegará con 'Fronteras', con la presencia por primera vez en Santander de la actriz Carolina Yuste (viernes 4 y sábado 5), y la comedia 'Un matrimonio sin filtros', con Javier Veiga y la santanderina Marta Hazas (días 18 y 19).

La música en vivo tendrá nombres destacados como Morgan (jueves 10 de diciembre), Luz Casal (jueves 17) y Pasión Vega (miércoles 23). El año concluirá con el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP-Ataúlfo Argenta, el miércoles 30.

La programación se extenderá hasta enero con una oferta encabezada por el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Johann Strauss Ensemble de la Orquesta Sinfónica de Viena, el sábado 2 de enero.

La danza clásica estará representada en esta ocasión por 'Giselle' (domingo 3) y con el regreso de Sara Baras (viernes 15). También pasarán por el Palacio artistas como Yerai Cortés (viernes 8) y Rosario (sábado 9); volverá la OSCAN con 'El Carnaval de los animales' (sábado 16); y la obra 'Esto no es un libro: Cervantes y Saavedra) de Sandro Cordero (viernes 22).

Con ello, el Palacio de Festivales afronta una nueva temporada tras aumentar un 11 por ciento la asistencia en la última de diciembre a junio respecto a las dos anteriores --de 67.000 a 77.500 espectadores--.

Martínez Abad ha valorado que con esta programación el Palacio de Festivales reafirma su compromiso con "la excelencia artística, la diversidad de propuestas y el apoyo a la creación de Cantabria", con una oferta escénica "de calidad, diversa y accesible", que trata de "fortalecer el vínculo" con quienes ya asisten a las temporadas e invita a nuevos espectadores a "descubrir" este centro cultural como un espacio "vivo, cercano y capaz de emocionar".

ABONOS

En relación a los abonos, la renovación de los generales será desde este martes 18 al 21 de agosto, y para nuevos del 22 al 25 de este mes. Aquellos que quieran renovar los de ciclo lo podrán hacer los días del 26 al 29 y los nuevos podrán adquirirse el 1 y 2 de septiembre.

En cuanto a la venta de entradas, para los Amigos del Palacio y personas con movilidad reducida será el 3 de septiembre, y al día siguiente, se abrirá para el público en general.

Por otra parte, para esta temporada, se han aumentado las plazas destinadas a personas con discapacidad, tanto en la sala Argenta, que han pasado a 36, como en la sala Pereda, donde se alcanzan las 16. En total, son 52 plazas más acondicionadas para este público.