El Palacio de Festivales acogerá el 6 y 7 de marzo la obra 'Las sombras de Catalina'

SANTANDER 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá los días 6 y 7 de marzo la obra 'Las sombras de Catalina', con un elenco encabezado por Miriam Díaz-Aroca en el papel de Catalina.

Esta propuesta teatral recupera la figura de Catalina Bárcena (1888-1978), una de las grandes actrices del teatro español del siglo XX, cuyo legado ha quedado diluido en la memoria cultural, ha informado Teatro Caroca.

La acción se sitúa en 1948, en las horas previas a su regreso a los escenarios de Madrid. Desde ahí se reconstruye su trayectoria artística, su proyección internacional y su relación con figuras como María Lejárraga, Gregorio Martínez Sierra y María Guerrero, desde una mirada contemporánea y documentada.

Nuria Gallardo, Juan Gea y Megan Tyler completan un elenco que asume múltiples personajes para construir un relato coral en el que Catalina ocupa el centro del escenario.

La obra propone la reflexión de que recuperar la figura de María Lejárraga no exige borrar a Catalina Bárcena; entenderlas en conjunto permite contar una historia "más compleja y más honesta".