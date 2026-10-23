El Palacio de Festivales programa este fin de semana la obra 'La mujer rota', con Anabel Alonso

Archivo - El Palacio de Festivales de Cantabria ofrece esta semana 'La mujer rota', de Simone de Beauvoir, con Anabel Alonso en escena. - PALACIO DE FESTIVALES DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria ha programado este viernes 23 y el sábado 24 en la Sala Pereda 'La mujer rota', una adaptación escénica del texto de Simone de Beauvoir dirigida por Heidi Steinhardt que protagoniza la actriz Anabel Alonso.

La producción de LAZONA dará comienzo a las 19.30 horas y tendrá una duración de 90 minutos sin descanso.

La obra presenta a Murielle, una mujer que pasa la Nochevieja sola, enfrentada a los recuerdos, las pérdidas y un presente marcado por la soledad, mientras intenta afrontar el deterioro de sus relaciones familiares y de su autoestima.