El Parlamento acoge este martes el encuentro 'El arte, lo público, lo político' con Tania Pardo y Amanda de la Garza

Cartel. - PARLAMENTO CANTABRIA

SANTANDER 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria acogerá este martes, a las 19.30 horas, el encuentro 'El arte, lo público, lo político', en el que participarán Tania Pardo, directora del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M); y Amanda de la Garza, subdirectora del Museo Reina Sofía y presidenta del Comité Internacional de Museos de Arte Moderno (CIMAM).

La cita constituye la segunda sesión de 'Otras Miradas', un ciclo organizado por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y dirigido por la gestora cultural Raquel Martín, que tiene lugar cada tercer martes de mes en un espacio público diferente.

La programación combina distintas disciplinas y enfoques, con el objetivo de repensar el arte, la cultura y su papel en la sociedad contemporánea.

Además, el ciclo apuesta por acercar al público algunas de las voces más relevantes del panorama artístico y reflexivo actual, generando espacios donde el pensamiento crítico pueda desarrollarse de forma abierta y accesible.

El primer encuentro, celebrado en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), contó con la presencia del artista Francesc Torres.