El Patronato de la Fundación Santander Creativa aprueba las cuentas de 2025 - FSC

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Santander Creativa (FSC) ha aprobado este martes las cuentas de 2025, ha evaluado el balance de actividad del primer semestre del presente año y ha incorporado al nuevo rector de la UIMP, Ángel Pelayo, en sustitución de su antecesor, Carlos Andradas.

En la reunión, celebrada en Enclave Pronillo, sede de la institución, la FSC ha presentado ante sus patronos el informe de la auditoria independiente al que, como es habitual, se someten las cuentas de la institución y cuyo resultado no ha presentado salvedades, ha informado la entidad.

Durante la reunión, los patronos han valorado el trabajo realizado en proyectos como la séptima edición de Santander Escénica, la cuarta edición de Espacios Brecha o la resolución del programa 'Tan Cerca'.

Además, han revisado el Plan de Actuación que la entidad aplicó en 2024, una hoja de ruta que fue ejecutada "al cien por cien", ha informado la FSC.

Se ha confirmado que se han respetado las partidas presupuestarias asignadas a cada una de las áreas de trabajo, de las que más del 75 por ciento de los recursos se han destinado al desarrollo de la programación propia de la entidad.

PRIMER SEMESTRE

En el primer semestre del año, la FSC ha continuado gestionando la Agenda Santander Aúna, la web que recoge toda la oferta cultural de la ciudad con independencia del organizador. Desde enero ha publicado más de 2.400 eventos y es visitada semanalmente por unos 13.000 usuarios de media.

Otra de las líneas de actuación de la FSC es la cesión de espacios de Enclave Pronillo, un edificio municipal que ha albergado actividades formativas estables como las clases de mimo y teatro gestual de la escuela Nouveau Colombier, que dirige José Piris, el taller de escritura creativa a cargo de Carlos del Río o las clases del Coro de Música Moderna de Musiquea impartidas por Inés Pardo.

Del mismo modo, este palacio del siglo XVI ha acogido residencias artísticas y laboratorios de creación de compañías de teatro como The Santa Rosa Co. y Methanoia Teatro, el músico cántabro Brian Hunt o la orquesta Retales Casi-nfónicos, dirigida por el guitarrista Javier Canduela.

También, se han celebrado actividades puntuales, como la presentación del libro 'Los bajorrelieves de Jesús Otero' y, por ejemplo, talleres para artistas locales organizados por la Fundación Banco Santander.

También en este primer semestre ha lanzado una nueva edición del ciclo de teatro y danza local Santander Escénica, que ha exhibido 19 espectáculos.

Otro de los programas ha sido Espacios Brecha, una iniciativa para visibilizar el trabajo de galerías de arte y espacios expositivos de la ciudad dedicados a las artes visuales

Asimismo, ha trabajado en la convocatoria de ayudas Tan Cerca, en colaboración con los ayuntamientos de Bilbao y Logroño, para impulsar iniciativas culturales conjuntas y cuya comisión de valoración ha seleccionado este año seis proyectos.

Han participado en la reunión, la presidenta de la FSC, Gema Igual; el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya; el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; la concejala de Cultura, Noemí Méndez; el concejal de Participación Ciudadana, Eduardo Castillo; el portavoz municipal socialista, Daniel Fernández; la concejala regionalista María Victoria Fernández Gómez; y el concejal de Izquierda Unida, Keruin Polín Martíne.

También han asistido la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez, la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Cantabria, Rebeca Saavedra, la directora de la FSC, Almudena Díaz, y el secretario de la entidad, Pedro Labat.

Wl Patronato de la FSC está constituido por el Ayuntamiento de Santander, que aporta 725.000 euros, el Banco Santander, que concede 200.000 euros, la Fundación Botín (40.000 euros) y el Gobierno de Cantabria (40.000 euros). La Universidad de Cantabria (UC) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) también lo integran.