La peña Andros La Serna Valle de Iguña gana la Copa Presidenta de Cantabria de bolo palma

Los consejeros de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, asisten a la final de la Copa Presidenta de bolos. - GOBIERNO

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Peña Andros La Serna Valle de Iguña ha ganado la Copa Presidenta de Cantabria de bolo palma, tras imponerse a Sobarzo por 4-2 en la final disputada en la bolera La Encina de La Cavada, en Riotuerto.

Los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Economía, Luis Ángel Agüeros, presenciaron el martes por la tarde el partido y participaron después en la entrega de premios en compañía del alcalde, Alfredo Madrazo, y el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélez.

Los consejeros felicitaron tanto a la peña ganadora como a la finalista por su trayectoria en el torneo y por el "gran espectáculo" brindado a los aficionados que se citaron en el corro de La Cavada.

Asimismo, aprovecharon para reiterar el compromiso del Gobierno cántabro con la promoción del deporte de los bolos, que es "una de las señas de identidad de la cultura popular de Cantabria".

Antes del desenlace de la Copa Presidenta de Cantabria, también se jugó la final de la Copa Cantabria femenina, en la que Camargo venció a Peñacastillo Anievas Mayba también por 4-2.