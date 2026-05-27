La Peña Bolística Peñacastillo se alza con la Supercopa Masculina

Supercopa Masculina de bolos - GOBIERNO

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Peña Bolística Peñacastillo se han proclamado campeona de la presente edición la Supercopa Masculina, que ha enfrentado a los equipos de Peñacastillo Anievas Mayba y Andros La Serna Valle de Iguña en la bolera de Muslera en Guarnizo.

Se trata de una de las competiciones más esperadas de la temporada ya que se disputa entre los campeones de Liga y Copa, quienes se han enfrentado en un duelo de máximo nivel y que, una vez más, ha concitado la atención de numerosos aficionados.

Entre ellos ha estado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, acompañado por la directora general de Deporte, Susana Ruiz. El primero ha felicitado a los vencedores y ha destacado la "gran calidad" de ambos equipos, protagonistas de una temporada que "ha demostrado la pujanza de nuestro deporte".

El Peñacastillo Anievas Mayba se coronó como el campeón de invierno de la Liga Santander de bolo palma este mes de mayo. El equipo santanderino cerró la primera vuelta de la temporada con una ventaja de dos puntos sobre el segundo clasificado, destacando una vez más como uno de los máximos dominadores históricos de este deporte cántabro.

Por su parte, la Peña Bolística Andros La Serna Valle de Iguña se hizo con la victoria en la Copa Apebol-Trofeo El Corte Inglés el pasado mes de marzo, tras el enfrentamiento con el Comillas.