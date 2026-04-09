Una placa y una butaca recordarán en la Filmoteca a su proyectista jubilado Fidel García tras 25 años de "entrega"

Fidel García en la butaca que desde hoy lleva su nombre - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus ha reconocido este jueves "la labor, entrega y trabajo" de su proyeccionista, Fidel García, quien se ha jubilado después de más de 25 años en la sala de la calle Bonifaz. Una placa a la entrada de la cabina y la butaca 7 de la fila 6 recordarán su figura.

Ha sido en un sencillo acto de homenaje en el que, además del propio García y familiares, ha participado la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo, y el director de la Filmoteca cántabra, Christian Franco.

También han asistido, entre otros, compañeros de trabajo, periodistas y representantes del sector audiovisual de la región que han querido mostrar su cariño y rendir homenaje al proyeccionista.

Fidel García, que ha recibido de manos de María Fernández-Rosillo una placa con un fotograma de una de sus películas favoritas, 'Cinema Paradiso', se ha despedido hoy de su trayectoria profesional, arropado por el reconocimiento de quienes se han acercado hasta la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y emocionado por recibir "tanto cariño".

Además, la cabina de proyecciones de la sala de la calle Bonifaz luce en su entrada una placa en homenaje a Fidel, quien asimismo cuenta ya también con una butaca que lleva su nombre, en concreto, la butaca 7 de la fila 6.