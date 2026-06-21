La sala Mauro Muriedas expone 'Radiografía del silencio' hasta el 12 de julio - MIGUEL DE LA PARRA-GOBOERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sala Mauro Muriedas de Torrelavega acoge hasta el 12 de julio la exposición 'Radiografía del silencio', de la artista extremeña afincada en Cantabria Nieves Moriano, quien presenta una propuesta en torno a tres ejes (la memoria, la huella y el silencio).

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha visitado la muestra, diseñada para este espacio, dentro de un proyecto organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torrelavega, con el apoyo de la Consejería.

Martínez Abad ha recorrido la exposición acompañado por la artista, quien le ha explicado el hilo conductor que define la propuesta, donde la memoria, la necesidad de recuperarla y no perder la esencia, recorre cada una de las obras, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El consejero ha valorado la "originalidad y la singular visión de esta pintora, que consigue provocar en el espectador, una necesaria reflexión sobre los recuerdos y las vivencias".

La autora del texto del catálogo, María von Touceda, ha detallado que en esta muestra "la memoria palpita en el subconsciente de una forma que no siempre se evidencia. Al igual que nos olvidamos de que nuestro corazón late, hay recuerdos que están dormidos hasta que un olor, un sabor o cualquier estímulo que perciban nuestros sentidos, desencadena la vuelta de una vivencia que dábamos por perdida entre los pliegues de la vida pasada".

ARTISTA

Nieves Moriano, natural de Extremadura y residente en Santander, cuenta con una trayectoria que combina formación científica y artística.

Es licenciada en Ciencias Biológicas y en Ciencias Ambientales, y ha cursado estudios de Bellas Artes e Historia del Arte, además de mantener un aprendizaje práctico junto a figuras de la pintura actual.

En los últimos años ha desarrollado una actividad expositiva continuada en centros y galerías de arte, en España y otros países. Recientemente ha participado en muestras individuales y colectivas en Cantabria, Córdoba, Eslovenia, Alemania y Marruecos. También ha formado parte de simposios internacionales de pintura, residencias artísticas y ferias como el Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel (FIG Bilbao).

La muestra, comisariada por Raúl Reyes, podrá visitarse de martes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas; y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Los lunes permanecerá cerrada.