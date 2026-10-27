Santiago Izquierdo presenta su libro 'Cuadernos de poesía' donde trata el amor, el desamor y la soledad

Presentación del libro de Santiago Izquierdo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Central de Cantabria ha acogido en la tarde de este martes la presentación del libro 'Cuadernos de poesía', de Santiago Izquierdo.

Un poemario que se compone de ocho cuadernos a través de los que el autor despliega una poesía ágil y directa que aborda los sentimientos compartidos por todas las personas, como el amor, el desamor o la soledad.

A la presentación ha acudido la nueva consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, que ha reconocido el trabajo de su antecesor, Luis Martínez Abad, también presente en el evento, y ha reivindicado que actos como éste son "reflejo de lo que debe ser nuestra política cultural: un espacio abierto al alcance de toda la sociedad".

A su juicio, apoyar la creación artística, como "se hace" desde el Gobierno de Cantabria, "es invertir en nuestra identidad y en nuestro futuro".

González ha agradecido a Izquierdo, que, a través de sus versos, "la belleza sigue siendo una necesidad pública y un derecho de todos".

"Como nueva consejera, les aseguro que mi puerta, al igual que las páginas de este libro, estará siempre abierta para que la palabra, el arte y la poesía sigan siendo el motor de nuestra tierra", ha concluido.

HOMENAJE A GARCÍA LORCA

Durante la presentación se ha realizado un homenaje a Federico García Lorca con la lectura de 'Muros abiertos', microrrelato premiado construido sobre una frase del poeta granadino, y del poema 'Balada por un poeta'.

La cita se ha completado con la proyección de 'Poemas visuales', una serie de doce poemas que están ilustradas con fotografías.

Además, durante el acto se ha podido contemplar una exposición de las acuarelas que figuran en el libro.

EL AUTOR

Residente en Cantabria desde 1970, Santiago Izquierdo nunca ha olvidado su origen burgalés de Sotillo de la Ribera, pueblo de infancia sobre el que escribe frecuentemente poesía en su perfil de Facebook.

No es por casualidad que fue reconocido con el XIII Premio Renacimiento de la Ribera del Duero por su obra 'Miserere' (2016), una investigación que conserva la tradición de este salmo cantado en su pueblo de origen.

El autor acompaña toda su obra de acuarelas: 'Días de azul y de lluvia' (2017), su primera obra de poemas ilustrados, 'Historias para ti' (2019), 'Diario de los días de Soledad' (2020), y 'Cuadernos de poesía' (2026).

Ha ilustrado revistas ('Cuadernos del Matemático', 'La Vela', 'Euroliceo'), libros de poesía de viajes ('Viaje por tierras de Castilla y Cantabria') y de investigación ('Biblioteca 31'), ha indicado el Gobierno en nota de prensa.