Un total de 25 fotografías repasan en una exposición los 75 años del FIS - EMMA PORTILLO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acoge hasta el 31 de agosto la exposición de 25 fotografías 'La memoria capturada', que repasa los 75 años del Festival Internacional de Santander (FIS), que comenzó a celebrarse en 1952.

En ella se muestran imágenes seleccionadas del paso por el festival de numerosas figuras de la escena, la danza y la música, en un recorrido visual desde sus inicios en la plaza Porticada hasta la actualidad, pasando por su traslado, en 1991, al Palacio de Festivales.

El visitante contemplará imágenes de personajes como los pianistas Arthur Rubenstein, que actuó en 1957, o Lang Lang, que ofreció un recital en 2022, y los directores de orquesta Zubin Mehta, Lorin Maazel y Daniel Barenboim.

También, recoge el paso de cantantes líricas como Bárbara Hendricks; Teresa Berganza, que eligió el claustro de la catedral de Santander para la 49 edición; o el tenor peruano Juan Diego Flórez, que actuó con la Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania en 2006.

Asimismo, aparecen espectáculos de calle como 'Naumaquía', de la Fura dels Baus, o la presencia, por primera vez fuera de China, de su Teatro Nacional, que presentó la ópera 'La diosa del río Luo'.

A ello se añaden retratos de actrices como Nuria Espert y Liza Minelli, que actuó en 2007, o el actor John Malkovich, quien estrenó la ópera de cámara 'The Giacomo Variations' en la 61ª edición.

Más allá, muestra momentos como la presencia del coreógrafo francés Maurice Béjart, con el estreno mundial en 1982 de 'Thalasa', en la plaza Porticada, y la del bailarín Rudolf Nureyev quien inauguró la XX edición junto con Classical Ballet de América.

La muestra ha sido inaugurada este martes por el consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director del FIS, Cosme Marina; y el director de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

CONOCER SU PRESENTE, PERO TAMBIÉN SU PASADO

El consejero ha calificado como "fundamental" acercar el FIS a los ciudadanos para que "lo sientan como algo suyo, lo vivan como algo cercano, y sean capaces de conocer su presente, pero también su pasado". Además, cree que la muestra sirve para "recordar algunas de las actuaciones más memorables y mágicas de este certamen, referencia a nivel internacional".

Para Martínez Abad, el FIS es una "pieza clave" en el modelo turístico local y regional, ya que ambas instituciones trabajan "mano a mano y con el mismo objetivo: lograr un modelo de turismo sostenible, desestacionalizado y descentralizado. Un turismo con la cultura como palanca fundamental de atracción de visitantes", ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que Santander se va a convertir en la capital del norte de España "con mayores y mejores infraestructuras museísticas". Entre ellas, ha citado el nuevo MUPAC, Faro Santander, el Reina Sofía, el MAS, el Centro Botín, las naves de Gamazo, Tabacalera y el Palacio de Festivales, un ecosistema cultural y turístico "difícil de igualar", ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa ha aplaudido este ejercicio de "memoria colectiva" que, según ella, refleja "el esplendor" de los 75 años del Festival Internacional.

En esta línea, ha puesto en valor la apertura, celebrada este lunes, una interpretación de 'La flauta mágica' de Mozart, de la que han disfrutado 1.700 personas durante 200 minutos, una muestra de que "Santander es una ciudad cultural muy posicionada, con muchos proyectos de futuro, pero sobre todo con esta base sólida que es el FIS".

Sobre la exposición, Igual ha asegurado que detrás de cada fotografía "hay mucho esfuerzo, mucho arte, mucha cultura y mucho Santander".

En su turno, el director del FIS ha indicado que esta propuesta "completa el círculo de programación alternativa" del evento, que arrancó con la exposición 'Las arquitecturas del festival', disponible en el Centro de Arquitectura Ricardo Lorenzo (CARL) hasta el 4 de septiembre; al que se suman la muestra 'Vínculos', abierta en el Museo de Altamira.

Además, Marina ha afirmado que la muestra es un espacio "asombroso" y recomendable para los melómanos, ya que recoge "la memoria sentimental del festival".

Para concluir, Oliver ha propuesto recuperar a plaza Porticada para alguna representación, como el estreno de este lunes, que, para él, ha sido "una noche vital" que le hizo sentirse "parte de la historia" y de una "celebración maravillosa y vibrante".

Sobre la exposición, ha puesto en valor la labor de los fotoperiodistas, que "dejaron la memoria capturada desde tan temprano". "Merece la pena preservar junto con este patrimonio", ha apuntado.