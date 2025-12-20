Violincheli Brothers y la Orquesta Sinfónica Joven de la UIMP despertarán nuevas emociones el viernes 26 en el Palacio

Archivo - Violincheli Brothers - NEREACOLL.COM - Archivo

SANTANDER 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dúo Violincheli Brothers se unirá el viernes 26 de diciembre en el Palacio de Festivales de Cantabria a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UIMP Ataúlfo Argenta en el marco del concierto 'New Emotions', donde interpretarán un repertorio que irá desde la música clásica de Bach o Vivaldi, hasta los acordes de Paco de Lucía, Chick Corea o Deep Purple, entre otros.

La cita comenzará a las 19.30 horas en la sala Argenta, con una duración de 90 minutos sin descanso. En ella, este dúo, compuesto por los hermanos Alejandro (violonchelo) y Pablo Turlo (violín), compartirá el protagonismo con la joven orquesta dirigida por Vicent Pelechano.

Las orquestaciones mostrarán un contrapunto constante y unas armonías dinámicas, y enfatizarán cada estilo musical.

Un viaje virtuoso repleto de atmósferas diversas ejecutadas desde una perspectiva personal y atrevida, que recorrerá un universo musical desde el clásico hasta el jazz pasando por el rock, el pop o el tango.