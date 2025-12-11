Alumnos de 15 centros de FP de Cantabria participan en los sprint tecnológicos que fomentan el emprendimiento

Los consejeros de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, visitan el Sprint Tecnológico en el IES Cantabria. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

Alumnos de 15 centros de Formación Profesional (FP) de Cantabria participan hasta finales de año en los sprint tecnológicos que ha puesto en marcha el Gobierno de Cantabria a través de un programa de SODERCAN (https://www.sodercan.es/) para fomentar el emprendimiento entre los estudiantes.

Estos alumnos interaccionan con tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, el croma o el 3D en unas aulas de emprendimiento (ALE), como entornos de aprendizaje adaptados a las necesidades del mercado laboral, con espacios de trabajo diferenciados y dedicados, y con capacidad de acercamiento a la digitalización y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Los consejeros de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, han visitado este jueves el Instituto de Educación Secundaria (IES) Cantabria de Santander para conocer uno de estos sprint tecnológicos.

Tras mantener un encuentro con los alumnos, Arasti y Silva han destacado la importancia de este programa a la hora de fomentar el espíritu emprendedor, innovador y el autoempleo entre el alumnado de FP en ámbitos relacionados con tecnologías disruptivas, generar intercambio de conocimientos entre profesionales de la docencia y del mundo laboral, favorecer la diversificación profesional y fomentar las vocaciones científico-tecnológicas.

El consejero de Educación ha afirmado que se trata de conjugar la innovación tecnológica con el emprendimiento y la innovación que se desarrolla en los centros educativos de FP en un entorno "amable", a través de unas aulas especializadas y preparadas que "permiten romper con la cotidianeidad del día a día".

Asimismo, ha apostado por seguir promoviendo el binomio industria-empresa con educación porque, en su opinión, el contacto de la formación profesional con la empresa "no se puede entender de otra manera que trabajando desde el principio en la propia configuración de los estudios, en los desarrollos curriculares y a través de acciones específicas".

La finalidad de este programa es impulsar iniciativas que promuevan las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en los centros de educación y formación desde distintos planes, proyectos y programas con un enfoque multidisciplinar, al tiempo que promover actividades centradas en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas reales, potenciando el uso de las tecnologías digitales.

SPRINT TECNOLÓGICOS

Este programa de sprint tecnológicos, impulsado por SODERCAN, forma parte de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto TECH FABLAB, iniciativa del programa Retech centrado en la creación de redes de emprendimiento digital.

SODERCAN participa en este proyecto en representación del Gobierno de Cantabria junto a otras cinco comunidades autónomas --Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja--, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

El programa tiene previsto desarrollar 15 actividades grupales presenciales en cuatro ámbitos tecnológicos: fabricación 3D - escaneado e impresión; grabación, edición y presentación de un vídeo utilizando el croma; uso de aplicaciones y materiales de realidad virtual; y creación y uso de materiales de realidad aumentada y simulaciones interactivas.

Las sesiones serán impartidas por profesionales con experiencia práctica en emprendimiento y/o en las materias de cada ámbito tecnológico. Su contenido será práctico, basado en casos reales y mostrando la aplicación a las necesidades del sector.

Los sprint tecnológicos tendrán una duración de tres horas y consistirán en una charla introductoria de un experto ponente/emprendedor de la tecnología en cuestión y una parte práctica, desarrollada por un tecnólogo/emprendedor, en la que se planteará un reto entre grupos de alumnos y su resolución innovadora.

Además de en IES Cantabria, esta iniciativa se desarrollará en los IES Nuestra Señora de los Remedios, Fuente Fresnedo, Montesclaros, Augusto González de Linares, Miguel Herrero Pereda, Estelas de Cantabria, Santa Clara, Valle de Camargo, Doctor José Zapatero, José del Campo, Zapatón, CIFP Puerto de Laredo y los centros integrados de FP La Granja y Nº1.