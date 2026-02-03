Alumnos del Grado de Guía lanzan el producto turístico lebaniego 'Peregrinos del Infinito'

Alumnos de Guía lanzan el producto turístico lebaniego 'Peregrinos del Infinito' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del segundo curso del Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencia Turística del IES Peñacastillo han lanzado un producto turístico llamado 'Peregrinos del Infinito', diseñado para promocionar los recursos culturales y patrimoniales de Liébana, bajo el concepto de infinito, a nivel estético, matemático o religioso.

Dentro del módulo Diseño de Productos Turísticos, comercializarán los días 13, 14 y 15 de febrero, de 11.00 a 13.00 horas, este microproducto que incluye una visita al Monasterio de Santo Toribio, un paseo guiado por Potes y entrada a la Torre del Infantado, con una parada para degustar una bebida y pincho, al precio de 7 euros.

También ofertarán la posibilidad de incluir un menú, en cuya confección han participado los alumnos, una opción que tiene un coste de 27 euros, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Esta acción formativa sirve a los estudiantes para poner en práctica la teoría de diseño de productos turísticos trabajada en el aula y comprobar su efectividad y comercialización con clientes reales.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha asistido este martes a la presentación, que ha tenido lugar en el propio centro educativo, donde han degustado el menú que ofrecerá el microproducto, cuyos interesados pueden solicitar una plaza en el teléfono 661 707 997.

Para Silva, se trata de "una muestra más de alta practicidad" de los estudios de Formación Profesional y su "conexión directa" con las demandas del mercado laboral, lo que los convierten en "una de las opciones de mayor inserción laboral".

El titular de Educación ha animado a los participantes a mantener el espíritu "emprendedor" de esta formación y ha asegurado que su departamento seguirá apostando por estas enseñanzas para atender la realidad de los sectores productivos de la región, con el objeto de retener talento.

También han asistido la directora general de Cantur, Inés Mier; la directora general de Turismo y Hostelería, María Saiz; el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, Luis Alberto Fernández; el representante de la Fundación Camino Medieval Lebaniego, Antonio Nicolau; la directora del IES Peñacastillo, Verónica Rodríguez; y representantes de la Fundación Camino Lebaniego y de la orden franciscana del Monasterio de Santo Toribio.