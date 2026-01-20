Los alumnos de El Salvador que participaron en 'Saber y ganar' donarán a la AECC parte del premio

El consejero de Educación, Sergio Silva, recibe al equipo de alumnos del CEIP El Salvador que participaron en el programa de televisión ‘Saber y ganar’ - GOBIERNO

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de 4º de ESO de la Cooperativa de Enseñanza 'El Salvador' de Barreda obtuvieron una recompensa de 4.010 euros con su doble participación en el programa nacional de TVE2 'Saber y ganar', un premio que destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y a financiar una actividad que se realizará en el centro a final de curso.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha recibido este martes a los participantes en el programa junto al director del centro educativo, José Miguel Fernández Viadero, y a uno de los docentes que han liderado esta iniciativa, Francisco Muñoz.

El titular de Educación ha puesto en valor la participación del colegio torrelaveguense en este programa, del que ha resaltado "su valor educativo", y ha señalado que puede servir de "aliciente" para animar a otros centros a seguir esta línea.

De igual modo, ha felicitado a los alumnos y ha agradecido la implicación del equipo directivo y docentes por su "sobresaliente" participación que ha permitido "dar a conocer el nivel educativo" de los centros de la comunidad autónoma.

El equipo constituido por Samuel Díaz, Claudia San Juan y Leo Arce participó en dos programas especiales de 'Saber y Ganar', emitidos el domingo 28 y el miércoles 31 de diciembre, en una edición especial con motivo de las fechas navideñas, con colegios e institutos como protagonistas.

La Cooperativa de Enseñanza 'El Salvador' fue el único centro de Cantabria seleccionado para participar en este veterano programa de cultura general presentado por Jordi Hurtado. Una selección en la que fue clave el ingenioso video enviado a RTVE, y en la que compitieron con otros 120 centros de todo el país por conseguir la plaza y concursar.

En su primera aparición, Samuel, Claudia y Leo, en representación del resto de compañeros de 4º de ESO, lograron 1.890 euros, cantidad que estos alumnos mejoraron en el segundo, sumando otros 2.120 euros y haciendo así un total de 4.010 euros.

El equipo que acudió a 'Saber y Ganar', junto al director, destinará una parte de lo recaudado a colaborar con la AECC, especialmente para la investigación del cáncer infantil y la financiación de los programas de ayuda a los niños afectados de cáncer y sus familias. De hecho, este centro está comprometido con la lucha contra el cáncer y organiza anualmente una carrera para recaudar fondos. Otra parte servirá para financiar una actividad que se celebrará a final de curso con todos los alumnos de 4º de ESO.

Precisamente, los representantes del centro educativo han invitado al consejero a participar en esta marcha, que tendrá lugar en febrero, y han cursado también otra invitación a Silva para conocer el centro y su proyecto educativo.