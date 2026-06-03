Imagen de la Conferencia Sectorial de Educación - Isa Saiz - Europa Press

Educación concede a Cantabria más de 6,5 millones para impulsar programas de apoyo educativo

MADRID/SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y las comunidades autónomas han aprobado este miércoles la distribución de 329 millones de euros --a los que se suman 58,6 aprobados en marzo para ayudas para libros de texto y material didáctico-- para "reforzar" asuntos como la equidad, la inclusión y la calidad de la enseñanza, de los que concede a Cantabria más de 6,5 millones para impulsar programas de apoyo educativo.

En concreto, los destinará a Programas de Cooperación Territorial en 2026, como los de refuerzo de la Competencia Lectora, refuerzo de la Competencia Matemática, dos de Educación Inclusiva, PROA+ y Bienestar y Protección en los centros educativos.

En una nota de prensa, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha señalado que esta inversión "demuestra el compromiso del Gobierno" con una educación pública "más fuerte, más equitativa y con más oportunidades para todos" y su apuesto por fortalecer la políticas educativas en Cantabria.

Por programas, la región recibe más de 1,2 millones para el de refuerzo de la Competencia Lectora y más de 1,9 millones para el de refuerzo de la Competencia Matemática. Ambos ofrecen al alumnado con más dificultades una atención más personalizada, reducen la brecha de género en ambas competencias y forman a los docentes en metodologías y estrategias para el aprendizaje.

El de orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (PROA+) está dotado con más de 2,3 millones (cofinanciados por el Ministerio y el Fondo Social Europeo Plus) y busca mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos en los que se concentre un porcentaje alto de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, los programas de Educación Inclusiva están dotados con 493.025 (cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus) y 228.251 euros, respectivamente, y su objetivo es transformar los centros en entornos plenamente inclusivos. Así, buscan identificar y eliminar las barreras que dificultan que los alumnos accedas a la educación en igualdad, participe plenamente en la vida escolar y aprendan en equidad e inclusión.

Mientras tanto, el Programa de Bienestar y Protección en los centros educativos, para el que Cantabria recibe 222.457 euros, persigue potenciar el bienestar y la convivencia escolar desde una perspectiva integral, favoreciendo la formación del profesorado y tomando como eje la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección para mejorar los entornos educativos.

PRESENTACIÓN NACIONAL

Así lo ha dado a conocer el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación, que ha presidido la ministra del ramo, Milagros Tolón, en la sede del departamento en Madrid.

Según el secretario de Estado, la reunión ha sido "densa" porque había asuntos "importantes", a la vez que ha sido "absolutamente productiva en cuanto al "diálogo" y los acuerdos adoptados.

Abelardo de la Rosa ha detallado que la Conferencia Sectorial de Educación ha aprobado distribuir un total de 329,2 millones de euros a través de seis Programas de Cooperación Territorial.

Entre ellos, ha destacado el PROA+, dotado con 105,9 millones de euros. Otros programas con asignación de fondos son el programa de educación inclusiva con 28,7 millones de euros, y otro que de la misma materia con 7,7 millones.

Además, el programa de Bienestar y Protección de los Centros Educativos duplica su dotación y pasa de 5 a 10 millones de euros; el programa de refuerzo de la competencia lectora tiene un presupuesto de 56,2 millones de euros; y el programa de recuerdo de la competencia matemática cuenta con más de 120 millones de euros.

"Es una inversión muy importante", ha subrayado el secretario de Estado, que ha indicado que también se ha aprobado una partida de 31,1 millones para el refuerzo del programa de formación profesional.

El secretario de Estado ha informado también de que se ha dado cuenta a las comunidades autónomas de algunas normas aprobadas por el Ministerio, como son el real decreto por el que se establecen las características de la formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva en los centros educativos, prevista en la Ley Orgánica de Educación o el decreto de la función inspectora educativa, profesionales que "necesitaban" una norma "más moderna".

Según Abelardo de la Rosa, también se ha abordado la norma que profundiza en la digitalización de la Formación Profesional y la última producción del Observatorio Estatal de la Convivencia, que ha hecho una guía sobre cómo abordar el ciberacoso.

En cuanto a la etapa de educación infantil de 0-3 años, el secretario de Estado ha dicho que el "clima de cooperación" es el que debe regir, así como el de "que las competencias las tienen las comunidades autónomas". No obstante, ha añadido que el Ministerio va a estar "en la solución" del problema y de las demandas que tiene el sector.

Finalmente, ha explicado que en el caso de los auxiliares de conversación las autonomías se han expresado en el sentido de que necesitan "seguridad jurídica" y ha defendido que el Ministerio de Educación y el de Trabajo han coincidido en la interpretación de que es una actividad de voluntariado y, por tanto, "en el refuerzo de la seguridad jurídica" y con garantía de continuidad del programa.