Cantabria acogerá la Olimpiada Matemática Alevín nacional en 2029

El consejero de Educación, Sergio Silva, se reúne con representantes de la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria acogerá en 2029 la Olimpiada Matemática Alevín nacional, impulsada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), a través de la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria (SMPC).

La Consejería de Educación apoyará este evento, que tendrá lugar en Santander, como ha trasladado su titular, Sergio Silva, a la presidenta de SMPC, Carmen Espeso, en un encuentro en el que también ha participado el coordinador de la Olimpiada Matemática de Cantabria, Carlos Cimiano.

La Olimpiada se dirige a alumnado de 6º de Primaria y se prevé que congregue en torno a un centenar de asistentes entre alumnos y profesores de todas las comunidades autónomas del país, ha informado el Gobierno.

Para Silva es fundamental prestar "mucha atención" a las áreas instrumentales, especialmente matemáticas y lectura, por lo que ha expresado su compromiso con esta iniciativa.

Ha insistido en fomentar "todo aquello que suponga una mayor difusión y penetración de las matemáticas en la sociedad", y ha recordado que PISA 2025 recoge que un 29% alumnos en 4º de Secundaria no cursa ninguna materia vinculada a las ciencias, frente al 7% del resto de países de la OCDE, lo que demuestra que "las ciencias y las matemáticas no pasan por su mejor momento".

"Hemos de mejorar la competencia matemática y para ello tiene que haber alumnado que lo curse a todos los niveles y fomentar este tipo de acciones debe de contar con una partida presupuestaria específica", ha considerado.

Asimismo, ha agradecido a los representantes de la Sociedad Cántabra Matemática su trabajo "con muy pocos recursos y poniendo mucho de su parte", que contribuyen a organizar actividades "a las que no llegamos las administraciones públicas".

La Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria nació en 1996 como una institución sin ánimo de lucro y es miembro de la Federación Española de Sociedades Matemáticas, destinada a contribuir a la difusión matemática de todos los niveles educativos y a potenciar la mejora de la calidad matemática en las aulas.

Para su presidenta, la organización de estas Olimpiadas a nivel nacional constituye "todo un reto profesional" y viene a complementar los resultados obtenidos en el congreso nacional que promovieron en 2024 --que también contó con el apoyo del Gobierno de Cantabria-- y que reunió a 512 profesores para mejorar la práctica docente y compartir aspectos didácticos y pedagógicos.