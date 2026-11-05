Cantabria acogerá la Olimpiada Matemática Alevín nacional en 2029

El consejero de Educación, Sergio Silva, se reúne con representantes de la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria
El consejero de Educación, Sergio Silva, se reúne con representantes de la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 5 noviembre 2026 9:42
Seguir en

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria acogerá en 2029 la Olimpiada Matemática Alevín nacional, impulsada por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), a través de la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria (SMPC).

La Consejería de Educación apoyará este evento, que tendrá lugar en Santander, como ha trasladado su titular, Sergio Silva, a la presidenta de SMPC, Carmen Espeso, en un encuentro en el que también ha participado el coordinador de la Olimpiada Matemática de Cantabria, Carlos Cimiano.

La Olimpiada se dirige a alumnado de 6º de Primaria y se prevé que congregue en torno a un centenar de asistentes entre alumnos y profesores de todas las comunidades autónomas del país, ha informado el Gobierno.

Para Silva es fundamental prestar "mucha atención" a las áreas instrumentales, especialmente matemáticas y lectura, por lo que ha expresado su compromiso con esta iniciativa.

Ha insistido en fomentar "todo aquello que suponga una mayor difusión y penetración de las matemáticas en la sociedad", y ha recordado que PISA 2025 recoge que un 29% alumnos en 4º de Secundaria no cursa ninguna materia vinculada a las ciencias, frente al 7% del resto de países de la OCDE, lo que demuestra que "las ciencias y las matemáticas no pasan por su mejor momento".

"Hemos de mejorar la competencia matemática y para ello tiene que haber alumnado que lo curse a todos los niveles y fomentar este tipo de acciones debe de contar con una partida presupuestaria específica", ha considerado.

Asimismo, ha agradecido a los representantes de la Sociedad Cántabra Matemática su trabajo "con muy pocos recursos y poniendo mucho de su parte", que contribuyen a organizar actividades "a las que no llegamos las administraciones públicas".

La Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria nació en 1996 como una institución sin ánimo de lucro y es miembro de la Federación Española de Sociedades Matemáticas, destinada a contribuir a la difusión matemática de todos los niveles educativos y a potenciar la mejora de la calidad matemática en las aulas.

Para su presidenta, la organización de estas Olimpiadas a nivel nacional constituye "todo un reto profesional" y viene a complementar los resultados obtenidos en el congreso nacional que promovieron en 2024 --que también contó con el apoyo del Gobierno de Cantabria-- y que reunió a 512 profesores para mejorar la práctica docente y compartir aspectos didácticos y pedagógicos.

Contador

Contenido patrocinado