Los casi 200 colegios de Cantabria finalizan hoy el curso

El consejero de Educación, Sergio Silva, asiste a la graduación de los 62 alumnos del CEIP Marqués de Valdecilla que finalizan 6º de Primaria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes finaliza el curso escolar 2025-2026 en los casi 200 colegios de Cantabria públicos y concertados y, con motivo de esta fecha, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha asistido al acto de graduación del alumnado de 6º de Primaria del CEIP Marqués de Valdecilla en Solares (Medio Cudeyo), que ha servido de representación de los cerca de 5.000 alumnos, del total de 90.000 con los que cuenta el sistema educativo de la comunidad autónoma, que se enfrentan a partir de este momento al cambio de etapa educativa.

En su intervención, el titular de Educación ha alentado a los escolares de este centro a seguir trabajando y esforzándose para mantener esta trayectoria que les va a permitir dar un paso importante en su formación académica.

Del mismo modo, ha mostrado su deseo para que el trabajo que estos escolares han realizado hasta el momento se mantenga al mismo nivel y les permita conseguir los mejores resultados en su trayectoria académica futura.

"Quiero mandar un mensaje de agradecimiento a los equipos directivos de los centros a los profesores, y en especial a los tutores que han preparado estas fiestas de graduación, como la de hoy en el CEIP Marqués de Valdecilla", ha manifestado.

Superar fases como ésta forma parte también del desarrollo educativo, ha afirmado, porque marcan el cambio de una etapa "muy importante", que es la que supone el paso de Primaria a Secundaria y que, en su opinión, ponen de manifiesto "la buena salud de la educación en Cantabria", a cuyos equipos educativos ha brindado un reconocimiento y homenaje.

A los niños los ha lanzado un mensaje de optimismo para que disfruten del verano, y les ha deseado que esta nueva época a la que se enfrentan sea "igual de satisfactoria y llena de experiencias".

La celebración que ha contado con la asistencia de la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, y numerosas familias y amigos de los graduados.

El pabellón deportivo del centro educativo ha acogido esta celebración que ha comenzado con unas palabras de bienvenida del director del colegio, Pablo López, a la que ha seguido una entrega de diplomas y un vídeo que recogía la evolución de estos escolares desde sus inicios en el CEIP Marqués de Valdecilla, para finalizar con la intervención del consejero.

El CEIP Marqués de Valdecilla cuenta con cerca de 450 alumnos y un claustro de 38 profesores. Dispone de recreos activos, club de lectura, ajedrez educativo y Programa de Refuerzo Educativo (PREC), entre otras actividades de su oferta formativa.